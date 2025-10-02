https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863098084.html

В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского

В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского

В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского

Если страны Запада поддержат идею Владимира Зеленского о создании "стены дронов", это может привести к резкому обострению отношений с Россией, сообщает польское

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Если страны Запада поддержат идею Владимира Зеленского о создании "стены дронов", это может привести к резкому обострению отношений с Россией, сообщает польское издание Interia."Участие Евросоюза и особенно НАТО в таком проекте означало бы участие в войне с Россией. А в НАТО все в один голос утверждают, что она в состоянии войны с Россией не находится и такой войны не желает", — заявил в беседе с изданием генерал Мечислав Бенек.По его словам, реализация подобной инициативы на данном этапе полностью исключена. Бенек добавил, что предложение главы киевского режима не получило поддержки в альянсе: его даже не стали рассматривать или комментировать, так как оно неприемлемо для НАТО.Кроме того, Interia приводит мнение эксперта в области геополитики и международной безопасности Петра Левандовского. Он подчеркнул, что ситуация на Украине и последствия российских ударов показывают: возможности противовоздушной и противоракетной обороны Киева значительно преувеличены самим Зеленским.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. По его словам, западные политики систематически нагнетают миф о "российской угрозе", отвлекая внимание собственных граждан от внутренних проблем. "Умные люди прекрасно понимают, что это фейк", — подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

