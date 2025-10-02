Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863098084.html
В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского
В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского
Если страны Запада поддержат идею Владимира Зеленского о создании "стены дронов", это может привести к резкому обострению отношений с Россией, сообщает польское | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T23:21+0300
2025-10-02T23:23+0300
в мире
запад
польша
владимир зеленский
владимир путин
украина
такер карлсон
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Если страны Запада поддержат идею Владимира Зеленского о создании "стены дронов", это может привести к резкому обострению отношений с Россией, сообщает польское издание Interia."Участие Евросоюза и особенно НАТО в таком проекте означало бы участие в войне с Россией. А в НАТО все в один голос утверждают, что она в состоянии войны с Россией не находится и такой войны не желает", — заявил в беседе с изданием генерал Мечислав Бенек.По его словам, реализация подобной инициативы на данном этапе полностью исключена. Бенек добавил, что предложение главы киевского режима не получило поддержки в альянсе: его даже не стали рассматривать или комментировать, так как оно неприемлемо для НАТО.Кроме того, Interia приводит мнение эксперта в области геополитики и международной безопасности Петра Левандовского. Он подчеркнул, что ситуация на Украине и последствия российских ударов показывают: возможности противовоздушной и противоракетной обороны Киева значительно преувеличены самим Зеленским.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. По его словам, западные политики систематически нагнетают миф о "российской угрозе", отвлекая внимание собственных граждан от внутренних проблем. "Умные люди прекрасно понимают, что это фейк", — подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20251002/orban-863077739.html
https://1prime.ru/20251002/ukraina-863090249.html
запад
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, польша, владимир зеленский, владимир путин, украина, такер карлсон, ес, нато
В мире, ЗАПАД, ПОЛЬША, Владимир Зеленский, Владимир Путин, УКРАИНА, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
23:21 02.10.2025 (обновлено: 23:23 02.10.2025)
 
В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского

Interia: инициатива Зеленского о "стене дронов" грозит НАТО конфликтом с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Если страны Запада поддержат идею Владимира Зеленского о создании "стены дронов", это может привести к резкому обострению отношений с Россией, сообщает польское издание Interia.
"Участие Евросоюза и особенно НАТО в таком проекте означало бы участие в войне с Россией. А в НАТО все в один голос утверждают, что она в состоянии войны с Россией не находится и такой войны не желает", — заявил в беседе с изданием генерал Мечислав Бенек.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине
Вчера, 15:04
По его словам, реализация подобной инициативы на данном этапе полностью исключена. Бенек добавил, что предложение главы киевского режима не получило поддержки в альянсе: его даже не стали рассматривать или комментировать, так как оно неприемлемо для НАТО.
Кроме того, Interia приводит мнение эксперта в области геополитики и международной безопасности Петра Левандовского. Он подчеркнул, что ситуация на Украине и последствия российских ударов показывают: возможности противовоздушной и противоракетной обороны Киева значительно преувеличены самим Зеленским.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. По его словам, западные политики систематически нагнетают миф о "российской угрозе", отвлекая внимание собственных граждан от внутренних проблем. "Умные люди прекрасно понимают, что это фейк", — подчеркнул глава государства.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
"Горе и разрушение". В Раде предрекли плачевные последствия действий Киева
Вчера, 18:46
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреЗАПАДПОЛЬШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУКРАИНАТакер КарлсонЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала