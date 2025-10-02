https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863098242.html

"Это предательство морали". Журналиста шокировало решение Зеленского

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского присвоить звание бригадного генерала основателю "Азова"* стало откровенным проявлением поддержки радикальных идей, заявил геополитический обозреватель Анджело Джулиано в соцсети X."Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали и опасная игра, которая несет разрушительные последствия", — подчеркнул аналитик.Речь идет о назначении командующего 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого, известного как основателя "Азова"*.Журналист напомнил о высказываниях Билецкого, в которых он цинично рассуждал об ударах "Точкой-У" по мирным жителям ради "забавного видео". По словам Джулиано, такой шаг Зеленского фактически легализует радикальную идеологию, которая не может быть частью легитимной политической и военной системы.Отдельно эксперт раскритиковал западных союзников Киева, продолжающих закрывать глаза на подобные решения. По его словам, они позволяют Украине разрушать "те самые ценности, которые она якобы отстаивает".Ранее Следственный комитет России сообщал, что располагает неопровержимыми доказательствами преступлений боевиков "Азова"* и "Правого сектора"* против мирных жителей Донбасса. Во время СВО радикалы удерживали гражданских в Мариуполе, используя их как "живой щит". Эксперты отмечают, что такие методы напоминали действия подразделений СС в нацистской Германии, а позже — тактику террористов.* Запрещенная в России террористическая организация

