https://1prime.ru/20251002/zhile-863069508.html

Названы компании-лидеры по объему строительства жилья в России

Названы компании-лидеры по объему строительства жилья в России - 02.10.2025, ПРАЙМ

Названы компании-лидеры по объему строительства жилья в России

Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T11:53+0300

2025-10-02T11:53+0300

2025-10-02T11:53+0300

недвижимость

бизнес

финансы

москва

пик

фск

ерз.рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861442164_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_0d030a0eb918bef564a8afa09eb22569.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на начало октября "Самолет" возводит чуть более 5 миллионов квадратных метров в 61 жилом комплексе (256 многоквартирных домов и пять домов с апартаментами). Второе место сохраняет ПИК (более 4,5 миллиона квадратных метров), третье - Dogma (почти 2,4 миллиона "квадратов"), сместившая девелопера "Точно". В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также входят компании "Точно", ФСК, ЛСР, "Брусника", ССК, "Югстройинвест" и Setl Group. В Москве, согласно рейтингу ЕРЗ, на начало октября по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (2,6 миллиона квадратных метров). Второе место занимает "Самолет" (более 1,4 миллиона "квадратов"), третье - MR Group (1,2 миллиона "квадратов"). Также в десятке крупнейших в Москве по версии ЕРЗ - "А101", Level Group, ФСК, "Донстрой", ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, москва, пик, фск, ерз.рф, россия