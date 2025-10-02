https://1prime.ru/20251002/zhile-863069508.html
Названы компании-лидеры по объему строительства жилья в России
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на начало октября "Самолет" возводит чуть более 5 миллионов квадратных метров в 61 жилом комплексе (256 многоквартирных домов и пять домов с апартаментами). Второе место сохраняет ПИК (более 4,5 миллиона квадратных метров), третье - Dogma (почти 2,4 миллиона "квадратов"), сместившая девелопера "Точно". В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также входят компании "Точно", ФСК, ЛСР, "Брусника", ССК, "Югстройинвест" и Setl Group. В Москве, согласно рейтингу ЕРЗ, на начало октября по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (2,6 миллиона квадратных метров). Второе место занимает "Самолет" (более 1,4 миллиона "квадратов"), третье - MR Group (1,2 миллиона "квадратов"). Также в десятке крупнейших в Москве по версии ЕРЗ - "А101", Level Group, ФСК, "Донстрой", ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".
