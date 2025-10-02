Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появятся новые дорожные знаки - 02.10.2025
В России появятся новые дорожные знаки
2025-10-02T10:44+0300
2025-10-02T10:44+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ, вводящий несколько новых дорожных знаков и изменение ширины парковочных мест вдоль дороги, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. "Новый ГОСТ ("Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"), который начнет действовать с 1 января 2026 года, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог", - сказал Федяев. Он отметил, что знак "Вертикальная стоп-линия" будет устанавливаться там, где есть трудности с размещением обычного горизонтального знака. "Очень важно, что теперь о людях с нарушением слуха предупредит водителя знак "Глухие пешеходы", - уточнил депутат. Он подчеркнул, что ширина парковочных мест вдоль дорог немного уменьшится, а также появится знак, рекомендующий скорость на лежачем полицейском, он поможет водителям сохранить подвеску автомобиля и повысит комфорт при проезде. Федяев добавил, что вводящиеся изменения - это результат многолетней работы по снижению "визуального шума" на дорогах и часть системной политики по снижению аварийности и смертности в ДТП. "Мы приветствуем эти изменения, спасибо экспертам, которые разрабатывали их несколько лет. Будем отслеживать, как новые знаки покажут себя, какую пользу принесут", - заключил парламентарий.
10:44 02.10.2025
 
В России появятся новые дорожные знаки

В России с 1 января 2026 года начнут действовать новые дорожные знаки

