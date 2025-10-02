Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото демонстрирует стабильность - 02.10.2025
Цена на золото демонстрирует стабильность
09:55 02.10.2025
 
Цена на золото демонстрирует стабильность

Стоимость золота стабильна после выхода данных по рынку труда в США

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Цена на золото демонстрирует стабильность в четверг утром, аналитики оценивают данные по занятости в США, вышедшие днем ранее, следует из динамики торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 9.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо снижалась - на 0,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,01%, до 3 897,1 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,25% - до 47,557 доллара за унцию.
В четверг были опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В сентябре показатель сократился на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали его роста на 50 тысяч.
"Слабые данные ADP по занятости... привели к тому, что ожидания по учетной ставке Федеральной резервной системы США ослабили доллар. Золото также получило поддержку роста в связи с временной приостановкой работы правительства США", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson).
 
