МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Цена на золото демонстрирует стабильность в четверг утром, аналитики оценивают данные по занятости в США, вышедшие днем ранее, следует из динамики торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 9.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо снижалась - на 0,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,01%, до 3 897,1 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,25% - до 47,557 доллара за унцию. В четверг были опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В сентябре показатель сократился на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали его роста на 50 тысяч. "Слабые данные ADP по занятости... привели к тому, что ожидания по учетной ставке Федеральной резервной системы США ослабили доллар. Золото также получило поддержку роста в связи с временной приостановкой работы правительства США", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson).

