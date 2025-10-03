Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов - 03.10.2025, ПРАЙМ
04:05 03.10.2025 (обновлено: 04:43 03.10.2025)
 
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов

Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за неизвестных дронов в воздушном пространстве

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за дронов в воздушном пространстве, данных о принадлежности беспилотников нет.
"Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 четверга по мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Никакие данные о принадлежности БПЛА не указаны.
Датские аэропорты в сентябре несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Министр обороны Дании 25 сентября сообщил, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
 
