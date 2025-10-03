Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения - 03.10.2025
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгограда и Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Происшествия, Бизнес, ВОЛГОГРАД, Росавиация, САРАТОВ
23:25 03.10.2025
 
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Волгограда и Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
