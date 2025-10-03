https://1prime.ru/20251003/aeroport-863135759.html
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгограда и Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
