Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов

2025-10-03T17:15+0300

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ для кредита Украине, сообщил РИА Новости представитель депозитария. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. "Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Европейской комиссии по этому поводу", - сказал он.

