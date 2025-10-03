https://1prime.ru/20251003/aktivy-863121158.html
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов - 03.10.2025, ПРАЙМ
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:15+0300
2025-10-03T17:15+0300
2025-10-03T17:15+0300
экономика
финансы
россия
украина
рф
урсула фон дер ляйен
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ для кредита Украине, сообщил РИА Новости представитель депозитария. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. "Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Европейской комиссии по этому поводу", - сказал он.
https://1prime.ru/20251003/strany-863101629.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, украина, рф, урсула фон дер ляйен, euroclear, ес
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Урсула фон дер Ляйен, Euroclear, ЕС
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов
Euroclear не получал предложений по использованию российских активов для кредита Украине