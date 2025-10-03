Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов - 03.10.2025
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов
2025-10-03T17:15+0300
2025-10-03T17:15+0300
экономика
финансы
россия
украина
рф
урсула фон дер ляйен
euroclear
ес
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ для кредита Украине, сообщил РИА Новости представитель депозитария. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. "Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Европейской комиссии по этому поводу", - сказал он.
украина
рф
финансы, россия, украина, рф, урсула фон дер ляйен, euroclear, ес
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Урсула фон дер Ляйен, Euroclear, ЕС
17:15 03.10.2025
 
Euroclear не получал предложений от ЕК по использованию российских активов

Euroclear не получал предложений по использованию российских активов для кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ для кредита Украине, сообщил РИА Новости представитель депозитария.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
"Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Европейской комиссии по этому поводу", - сказал он.
Европа потеряет 266 миллиардов долларов при конфискации российских активов
03:16
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯУКРАИНАРФУрсула фон дер ЛяйенEuroclearЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
