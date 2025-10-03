Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается в пятницу днем - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/aktsii-863118034.html
Российский рынок акций снижается в пятницу днем
Российский рынок акций снижается в пятницу днем - 03.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в пятницу днем
Российский рынок акций переходит к снижению днем пятницы после попытки отскока в начале основной торговой сессии, следует из данных торгов. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T16:19+0300
2025-10-03T16:19+0300
экономика
рынок
торги
индексы
мосбиржа
банк россия
pmi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций переходит к снижению днем пятницы после попытки отскока в начале основной торговой сессии, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снижается на 0,48%, до 2 619,35 пункта. "Медведи по-прежнему правят бал на российском рынке акций. ...санкционная напряженность нарастает, финансовые показатели большинства компаний падают, экономика замедляется, а шансы на возможную паузу в смягчении монетарной политики Банка России возрастают", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Индексы PMI (деловой активности) компании S&amp;P Global считаются опережающими индикаторами, и они сейчас показывают на снижение активности бизнеса. Раскрытый сегодня PMI в сфере услуг России в сентябре вслед за PMI обрабатывающих отраслей, опубликованного позавчера, снизился и составил 47 пунктов после 50 пунктов в августе, рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". Сводный PMI S&amp;P Global в России составил 46,6 в сентябре по сравнению с 49,1 в августе, добавил он. В лидерах снижения стоимости - акции "Башнефти" (−2,91%), "СПБ биржи" (−2,55%), ВК (−2,51%), "М.Видео" (−2,01%), "Самолета" (−1,65%). В лидерах роста котировок - префы "Сургутнефтегаза" (+3,73%), обыкновенные акции "Фосагро" (+3,37%), "Вуш Холдинга" (+1,47%), "Генетико" (+1,16%), "Фармсинтеза" (+1,14%). "Сегодня рынок пока не выражает готовности к сильным движениям, тем более накануне выходных. Полагаем, что к окончанию дневной сессии индексу Мосбиржи удастся удержаться в диапазоне между 2600 и 2650 пунктов", - прогнозирует Калачев. "Индекс Мосбиржи вплотную приближается к уровню поддержки, который проходит около значения 2600 пунктов. Если этот уровень пройдет испытание на прочность, то вероятен разворот к росту и возврат к 2850. Но если не устоит, то откроется вероятность падения до 2400 пунктов", - добавляет он. А по мнению аналитиков ИК "Велес капитал", пробитие уровня 2598 пунктов откроет дорогу ко дну 2024 года (2370 пунктов). Вероятность сценария дальнейшего падения усиливается из-за ухудшения фундаментального фона, заключают они.
https://1prime.ru/20251003/sfery-863102507.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, мосбиржа, банк россия, pmi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, банк Россия, PMI
16:19 03.10.2025
 
Российский рынок акций снижается в пятницу днем

Рынок акций перешел к снижению после попытки отскока

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций переходит к снижению днем пятницы после попытки отскока в начале основной торговой сессии, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снижается на 0,48%, до 2 619,35 пункта.
"Медведи по-прежнему правят бал на российском рынке акций. ...санкционная напряженность нарастает, финансовые показатели большинства компаний падают, экономика замедляется, а шансы на возможную паузу в смягчении монетарной политики Банка России возрастают", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Индексы PMI (деловой активности) компании S&P Global считаются опережающими индикаторами, и они сейчас показывают на снижение активности бизнеса. Раскрытый сегодня PMI в сфере услуг России в сентябре вслед за PMI обрабатывающих отраслей, опубликованного позавчера, снизился и составил 47 пунктов после 50 пунктов в августе, рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Сводный PMI S&P Global в России составил 46,6 в сентябре по сравнению с 49,1 в августе, добавил он.
В лидерах снижения стоимости - акции "Башнефти" (−2,91%), "СПБ биржи" (−2,55%), ВК (−2,51%), "М.Видео" (−2,01%), "Самолета" (−1,65%).
В лидерах роста котировок - префы "Сургутнефтегаза" (+3,73%), обыкновенные акции "Фосагро" (+3,37%), "Вуш Холдинга" (+1,47%), "Генетико" (+1,16%), "Фармсинтеза" (+1,14%).
"Сегодня рынок пока не выражает готовности к сильным движениям, тем более накануне выходных. Полагаем, что к окончанию дневной сессии индексу Мосбиржи удастся удержаться в диапазоне между 2600 и 2650 пунктов", - прогнозирует Калачев.
"Индекс Мосбиржи вплотную приближается к уровню поддержки, который проходит около значения 2600 пунктов. Если этот уровень пройдет испытание на прочность, то вероятен разворот к росту и возврат к 2850. Но если не устоит, то откроется вероятность падения до 2400 пунктов", - добавляет он.
А по мнению аналитиков ИК "Велес капитал", пробитие уровня 2598 пунктов откроет дорогу ко дну 2024 года (2370 пунктов). Вероятность сценария дальнейшего падения усиливается из-за ухудшения фундаментального фона, заключают они.
Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
04:32
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыМосбиржабанк РоссияPMI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала