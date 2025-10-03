Российский рынок акций снижается в пятницу днем
Рынок акций перешел к снижению после попытки отскока
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций переходит к снижению днем пятницы после попытки отскока в начале основной торговой сессии, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снижается на 0,48%, до 2 619,35 пункта.
"Медведи по-прежнему правят бал на российском рынке акций. ...санкционная напряженность нарастает, финансовые показатели большинства компаний падают, экономика замедляется, а шансы на возможную паузу в смягчении монетарной политики Банка России возрастают", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Индексы PMI (деловой активности) компании S&P Global считаются опережающими индикаторами, и они сейчас показывают на снижение активности бизнеса. Раскрытый сегодня PMI в сфере услуг России в сентябре вслед за PMI обрабатывающих отраслей, опубликованного позавчера, снизился и составил 47 пунктов после 50 пунктов в августе, рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Сводный PMI S&P Global в России составил 46,6 в сентябре по сравнению с 49,1 в августе, добавил он.
В лидерах роста котировок - префы "Сургутнефтегаза" (+3,73%), обыкновенные акции "Фосагро" (+3,37%), "Вуш Холдинга" (+1,47%), "Генетико" (+1,16%), "Фармсинтеза" (+1,14%).
"Сегодня рынок пока не выражает готовности к сильным движениям, тем более накануне выходных. Полагаем, что к окончанию дневной сессии индексу Мосбиржи удастся удержаться в диапазоне между 2600 и 2650 пунктов", - прогнозирует Калачев.
"Индекс Мосбиржи вплотную приближается к уровню поддержки, который проходит около значения 2600 пунктов. Если этот уровень пройдет испытание на прочность, то вероятен разворот к росту и возврат к 2850. Но если не устоит, то откроется вероятность падения до 2400 пунктов", - добавляет он.
А по мнению аналитиков ИК "Велес капитал", пробитие уровня 2598 пунктов откроет дорогу ко дну 2024 года (2370 пунктов). Вероятность сценария дальнейшего падения усиливается из-за ухудшения фундаментального фона, заключают они.