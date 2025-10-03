https://1prime.ru/20251003/aktsii-863128029.html

Российский рынок акций закрылся снижением в пятницу

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,05%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,05%, до 2604,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,6%, до 1043,83 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1001,86 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,45%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,65%, РТС - на 2,45%.

