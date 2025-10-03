Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля - 03.10.2025
https://1prime.ru/20251003/aktsii-863128513.html
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля - 03.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля
Российский рынок акций в начале вечерней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже ключевой отметки 2600 пунктов по главному индексу впервые с 9 апреля,... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T19:20+0300
2025-10-03T19:20+0300
экономика
рынок
торги
индексы
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863128377_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_f38b0ca25fcced269743f49d167e9eed.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале вечерней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже ключевой отметки 2600 пунктов по главному индексу впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 19.12 мск снижался на 1,12% - до 2602,65 пункта, а минутами ранее максимально опускался до 2599,51 пункта.
рынок, торги, индексы, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа
19:20 03.10.2025
 
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля

Индекс Московской Биржи упал ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота ММВБ, архивное фото
Работа ММВБ, архивное фото
Работа ММВБ, архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале вечерней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже ключевой отметки 2600 пунктов по главному индексу впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 19.12 мск снижался на 1,12% - до 2602,65 пункта, а минутами ранее максимально опускался до 2599,51 пункта.
ЭкономикаРынокТоргиИндексыМосбиржа
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
