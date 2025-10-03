https://1prime.ru/20251003/aktsii-863128513.html
Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале вечерней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже ключевой отметки 2600 пунктов по главному индексу впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 19.12 мск снижался на 1,12% - до 2602,65 пункта, а минутами ранее максимально опускался до 2599,51 пункта.
