Российский рынок акций опустился ниже 2600 пунктов впервые с 9 апреля

2025-10-03T19:20+0300

2025-10-03T19:20+0300

2025-10-03T19:20+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале вечерней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже ключевой отметки 2600 пунктов по главному индексу впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 19.12 мск снижался на 1,12% - до 2602,65 пункта, а минутами ранее максимально опускался до 2599,51 пункта.

