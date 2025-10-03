Российский рынок акций обновил минимумы текущего года

https://1prime.ru/20251003/aktsii-863129594.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы снизился, подойдя вплотную к ключевой отметке 2600 пунктов по главному индексу, и в самом начале вечерней сессии пробил его вниз впервые с 9 апреля, а потом и годовой минимум, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,05%, до 2604,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,6%, до 1043,83 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1001,86 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения - до 2588,79 пункта, что теперь является минимумом текущего года. За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,45%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,65%, РТС - на 2,45%. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался в минусе. При этом главный индекс снижался в направлении ключевого уровня 2600 пунктов, который смог устоять в основные торги. Однако в самом начале вечерней сессии он пробил его вниз впервые с 9 апреля и ушел на минимумы текущего года (с декабря 2024 года). "Индекс Мосбиржи опустился к минимумам года. Попытки выкупить просадку и сегодня завершились ничем, хотя рубль нес потери к юаню, а цены на нефть и большинство других commodities корректировались вверх", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Очевидно, одного улучшения рыночной конъюнктуры было недостаточно, чтобы организовать отскок, тем более перед выходными, считает он. "Медвежьи" факторы превалируют - это острая геополитика, усиление санкций, ожидания более длительного периода жесткой ДКП в свете последних настораживающих статданных и налоговых инициатив Минфина", - добавляет Шепелев. В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ВК (-4,3%), "Позитива" (-3,9%), "Новатэка" (-3,3%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+1,9%), "Яндекса" (+0,4%), ЮГК (+0,2%). Прогнозы Индекс Мосбиржи подошел к сильной области поддержки, считает Никита Степанов из ФГ "Финам". "Учитывая перепроданность рынка, вероятен отскок котировок акций вверх", - допускает он. Индекс Мосбиржи достиг области сильной поддержки и в ближайшее время, если не появится выраженно позитивных или негативных новостей, может двигаться у текущих уровней с попытками вернуться к 2700 пунктам по индексу Мосбиржи, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 6 октября - 2575-2725 пунктов по индексу", - добавляет он.

