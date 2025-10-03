Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/arest-863113869.html
Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали
Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали - 03.10.2025, ПРАЙМ
Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали
Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T14:38+0300
2025-10-03T14:38+0300
челябинск
череповец
михаил волков
фсб
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Как сообщало УФСБ России по региону, силовики из трех регионов провели операцию в Челябинске, Омске и Череповце и выяснили, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска, причем им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе. Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца представителя МУП "ПОВВ". "Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца задержанного ФСБ директора ООО "Проекты и Решения" Михаила Волкова, проходящего по делу о мошенничестве на сумму не менее 41 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251003/khischenie--863109957.html
челябинск
череповец
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
челябинск, череповец, михаил волков, фсб, общество
Челябинск, Череповец, Михаил Волков, ФСБ, Общество
14:38 03.10.2025
 
Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали

Арестован второй фигурант дела о хищении 41 млн руб на устранении аварии в Челябинске

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщало УФСБ России по региону, силовики из трех регионов провели операцию в Челябинске, Омске и Череповце и выяснили, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска, причем им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе. Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца представителя МУП "ПОВВ".
"Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца задержанного ФСБ директора ООО "Проекты и Решения" Михаила Волкова, проходящего по делу о мошенничестве на сумму не менее 41 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Экс-главу челябинского предприятия арестовали за хищение
11:59
 
ЧелябинскЧереповецМихаил ВолковФСБОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала