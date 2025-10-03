Второго фигуранта дела о хищении в Челябинске арестовали

https://1prime.ru/20251003/arest-863113869.html

Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости | 03.10.2025, ПРАЙМ

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Второй задержанный по уголовному делу о хищении в Челябинске бюджетных средств в размере более 41 миллионов рублей арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Как сообщало УФСБ России по региону, силовики из трех регионов провели операцию в Челябинске, Омске и Череповце и выяснили, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директор ООО "Проекты и Решения" похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска, причем им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе. Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца представителя МУП "ПОВВ". "Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца задержанного ФСБ директора ООО "Проекты и Решения" Михаила Волкова, проходящего по делу о мошенничестве на сумму не менее 41 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

