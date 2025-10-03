https://1prime.ru/20251003/artilleristy-863103951.html

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию ВСУ - 03.10.2025

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ поразили радиолокационную станцию ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили журналистам в... | 03.10.2025, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 3 окт - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ поразили радиолокационную станцию ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили журналистам в Минобороны России. "Продолжая огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, расчеты артиллерии выявили и уничтожили (в районе Константиновки - ред.) радиолокационную станцию", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что артиллеристы ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможности вести эффективную оборону. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг заявил, что Вооруженные силы России вошли в Константиновку и Северск. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

