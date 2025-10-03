https://1prime.ru/20251003/avia-863127637.html

Индийская авиакомпания IndiGo возобновит рейсы в Китай

Индийская авиакомпания IndiGo возобновит рейсы в Китай - 03.10.2025, ПРАЙМ

Индийская авиакомпания IndiGo возобновит рейсы в Китай

Индийский авиаперевозчик IndiGo - вторая по величине авиакомпания Азии и одна из крупнейших в мире – возобновит регулярные рейсы в Китай с 26 октября. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T18:48+0300

2025-10-03T18:48+0300

2025-10-03T18:48+0300

бизнес

китай

индия

азия

мид

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – ПРАЙМ. Индийский авиаперевозчик IndiGo - вторая по величине авиакомпания Азии и одна из крупнейших в мире – возобновит регулярные рейсы в Китай с 26 октября. Накануне МИД Индии сообщил, что прерванное во время пандемии COVID-19 прямое авиасообщение между Индией и Китаем может быть возобновлено в октябре, в то же время ведомство не указало конкретную дату. "Вслед за недавними дипломатическими инициативами, IndiGo, ведущая авиакомпания Индии, сегодня объявила о возобновлении ежедневных прямых рейсов в материковый Китай из Калькутты в Гуанчжоу с 26 октября 2025 года. При условии получения разрешений регулирующих органов, IndiGo также вскоре запустит прямые рейсы между Дели и Гуанчжоу", - сообщила компания. Авиаперевозчик отметил, что будет использовать свои самолеты Airbus A320neo для выполнения этих рейсов, "которые восстановят возможности для трансграничной торговли и стратегического делового партнерства, а также будут способствовать развитию туризма между двумя странами". Прямые рейсы между Индией и Китаем прекратились во время пандемии, что вынудило путешественников выбирать маршруты через Сингапур, а также через специальный административный район КНР Гонконг. Также на ситуацию с полетами повлияло охлаждение отношений между Индией и Китаем после ряда инцидентов в регионе Ладакх в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошли столкновения между военными Китая и Индии. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.

https://1prime.ru/20251002/putin-863095461.html

китай

индия

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, индия, азия, мид, a320neo