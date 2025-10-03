https://1prime.ru/20251003/avia-863127637.html
Индийская авиакомпания IndiGo возобновит рейсы в Китай
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – ПРАЙМ. Индийский авиаперевозчик IndiGo - вторая по величине авиакомпания Азии и одна из крупнейших в мире – возобновит регулярные рейсы в Китай с 26 октября. Накануне МИД Индии сообщил, что прерванное во время пандемии COVID-19 прямое авиасообщение между Индией и Китаем может быть возобновлено в октябре, в то же время ведомство не указало конкретную дату. "Вслед за недавними дипломатическими инициативами, IndiGo, ведущая авиакомпания Индии, сегодня объявила о возобновлении ежедневных прямых рейсов в материковый Китай из Калькутты в Гуанчжоу с 26 октября 2025 года. При условии получения разрешений регулирующих органов, IndiGo также вскоре запустит прямые рейсы между Дели и Гуанчжоу", - сообщила компания. Авиаперевозчик отметил, что будет использовать свои самолеты Airbus A320neo для выполнения этих рейсов, "которые восстановят возможности для трансграничной торговли и стратегического делового партнерства, а также будут способствовать развитию туризма между двумя странами". Прямые рейсы между Индией и Китаем прекратились во время пандемии, что вынудило путешественников выбирать маршруты через Сингапур, а также через специальный административный район КНР Гонконг. Также на ситуацию с полетами повлияло охлаждение отношений между Индией и Китаем после ряда инцидентов в регионе Ладакх в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошли столкновения между военными Китая и Индии. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
