Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/avtovaz-863115937.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром
"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром - 03.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром
"АвтоВАЗ" в пятницу пытался неоднократно связаться с владельцем Lada Vesta – машины, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался от диалога и... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T15:17+0300
2025-10-03T15:17+0300
бизнес
россия
автоваз
умвд
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/83452/80/834528077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e9464da49ce9bd6fad555b1379d3146.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в пятницу пытался неоднократно связаться с владельцем Lada Vesta – машины, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался от диалога и предоставления доступа специалистов производителя к автомобилю, они по-прежнему готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденной машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" на основе публикаций в Telegram-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области. Третьего октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. К сожалению, владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что это усложняет процесс установления причин ДТП, а имеющиеся сейчас фотографии с места происшествия не позволяют даже предположить, что случилось, отметили в пресс-службе. "Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле и находится в контакте с органами ГАИ, расследующими это ДТП... Специалисты "АвтоВАЗа" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля", - заверил концерн. Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию. В УМВД по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается. Позднее "АвтоВАЗ" заявил РИА Новости, что знает о происшествии и желает пострадавшей скорейшего выздоровления. Также компания сообщила о намерении всесторонне расследовать инцидент, после чего можно будет делать выводы о его причинах.
https://1prime.ru/20250919/taksi-862494234.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83452/80/834528077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8907b0832d01778084c69ab48d542e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, автоваз, умвд, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, УМВД, Lada Vision 4x4
15:17 03.10.2025
 
"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром

"АвтоВАЗ" заявил об отказе хозяина перевернувшейся Lada Vesta дать доступ к машине

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Работа автосалонов. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в пятницу пытался неоднократно связаться с владельцем Lada Vesta – машины, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался от диалога и предоставления доступа специалистов производителя к автомобилю, они по-прежнему готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденной машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" на основе публикаций в Telegram-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области. Третьего октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. К сожалению, владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов", - заявили в пресс-службе.
Там добавили, что это усложняет процесс установления причин ДТП, а имеющиеся сейчас фотографии с места происшествия не позволяют даже предположить, что случилось, отметили в пресс-службе.
"Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле и находится в контакте с органами ГАИ, расследующими это ДТП... Специалисты "АвтоВАЗа" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля", - заверил концерн.
Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию.
В УМВД по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается.
Позднее "АвтоВАЗ" заявил РИА Новости, что знает о происшествии и желает пострадавшей скорейшего выздоровления. Также компания сообщила о намерении всесторонне расследовать инцидент, после чего можно будет делать выводы о его причинах.
Автомобиль такси едет в тоннеле - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В России снизилось число ДТП по вине таксистов
19 сентября, 11:10
 
БизнесРОССИЯАвтоВАЗУМВДLada Vision 4x4
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала