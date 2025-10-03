https://1prime.ru/20251003/avtovaz-863115937.html

"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в пятницу пытался неоднократно связаться с владельцем Lada Vesta – машины, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался от диалога и предоставления доступа специалистов производителя к автомобилю, они по-прежнему готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденной машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" на основе публикаций в Telegram-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области. Третьего октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. К сожалению, владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что это усложняет процесс установления причин ДТП, а имеющиеся сейчас фотографии с места происшествия не позволяют даже предположить, что случилось, отметили в пресс-службе. "Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле и находится в контакте с органами ГАИ, расследующими это ДТП... Специалисты "АвтоВАЗа" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля", - заверил концерн. Ранее в пятницу автоюрист Александр Шумский рассказал РИА Новости, что 18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta, у которого, по словам пострадавшей, заклинило руль. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, в пятницу ей сделают очередную операцию. В УМВД по Владимирской области подтвердили РИА Новости, что 18 сентября в Гусь-Хрустальном районе было зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, но детали комментировать отказались, отметив, что причина аварии устанавливается. Позднее "АвтоВАЗ" заявил РИА Новости, что знает о происшествии и желает пострадавшей скорейшего выздоровления. Также компания сообщила о намерении всесторонне расследовать инцидент, после чего можно будет делать выводы о его причинах.

