Глава МО Бельгии не знает, были ли российскими дроны над военной базой

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что не знает, были ли российскими дроны над военной базой недалеко от границы с ФРГ. Ранее в пятницу инистерство обороны Бельгии сообщило РИА Новости, что проверяет сообщения бельгийского вещателя VRT о том, что 15 беспилотников были замечены над военной базой Эльзенборн недалеко от границы с Германией. "Неизвестно, это российские дроны или наши враги", - сказал он журналистам. По данным Франкена, дроны были замечены над авиабазой между 2 и 3 часами ночи по московскому времени, ведётся расследование. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев, за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

