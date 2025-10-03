https://1prime.ru/20251003/belgiya-863121497.html
Глава МО Бельгии не знает, были ли российскими дроны над военной базой
Глава МО Бельгии не знает, были ли российскими дроны над военной базой - 03.10.2025, ПРАЙМ
Глава МО Бельгии не знает, были ли российскими дроны над военной базой
Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что не знает, были ли российскими дроны над военной базой недалеко от границы с ФРГ. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:25+0300
2025-10-03T17:25+0300
2025-10-03T17:25+0300
общество
россия
германия
бельгия
дания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что не знает, были ли российскими дроны над военной базой недалеко от границы с ФРГ. Ранее в пятницу инистерство обороны Бельгии сообщило РИА Новости, что проверяет сообщения бельгийского вещателя VRT о том, что 15 беспилотников были замечены над военной базой Эльзенборн недалеко от границы с Германией. "Неизвестно, это российские дроны или наши враги", - сказал он журналистам. По данным Франкена, дроны были замечены над авиабазой между 2 и 3 часами ночи по московскому времени, ведётся расследование. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев, за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
https://1prime.ru/20250930/peskov-862990049.html
германия
бельгия
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_02067663788ba04753b2990e1390df6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, германия, бельгия, дания
Общество , РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ДАНИЯ
Глава МО Бельгии не знает, были ли российскими дроны над военной базой
Глава МО Бельгии не знает Франкен, были ли российские дроны над базой Эльзенборн