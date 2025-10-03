https://1prime.ru/20251003/benzin--863111144.html

Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму

Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму - 03.10.2025, ПРАЙМ

Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму

Бензин поступил в продажу на 73 заправках в различных регионах в Крыму в пятницу, сообщило минтопэнерго региона. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T09:20+0300

2025-10-03T09:20+0300

2025-10-03T12:57+0300

крым

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов

сергей цивилев

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Бензин поступил в продажу на 73 заправках в различных регионах в Крыму в пятницу, сообщило минтопэнерго региона. В среду решением властей лимиты на продажу топлива сократили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщили власти ранее. губернатор региона Михаил Развожаев в четверг сообщал, что ситуация с топливом в Севастополе стабилизировалась. "Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчёт" , - говорится в сообщении на сайте министерства. В свободной таблице с указанием адресов АЗС, где продается топливо видно, что на многих заправках в свободной продаже появился бензин марки АИ 92. Ранее его продажи были сильно ограничены. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.

https://1prime.ru/20251003/novak-863110995.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов, сергей цивилев, бизнес