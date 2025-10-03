Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/benzin--863111144.html
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму - 03.10.2025, ПРАЙМ
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в различных регионах в Крыму в пятницу, сообщило минтопэнерго региона. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T09:20+0300
2025-10-03T12:57+0300
крым
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов
сергей цивилев
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Бензин поступил в продажу на 73 заправках в различных регионах в Крыму в пятницу, сообщило минтопэнерго региона. В среду решением властей лимиты на продажу топлива сократили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщили власти ранее. губернатор региона Михаил Развожаев в четверг сообщал, что ситуация с топливом в Севастополе стабилизировалась. "Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчёт" , - говорится в сообщении на сайте министерства. В свободной таблице с указанием адресов АЗС, где продается топливо видно, что на многих заправках в свободной продаже появился бензин марки АИ 92. Ранее его продажи были сильно ограничены. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
https://1prime.ru/20251003/novak-863110995.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов, сергей цивилев, бизнес
КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов, Сергей Цивилев, Бизнес
09:20 03.10.2025 (обновлено: 12:57 03.10.2025)
 
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму

Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму в пятницу

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Бензин поступил в продажу на 73 заправках в различных регионах в Крыму в пятницу, сообщило минтопэнерго региона.
В среду решением властей лимиты на продажу топлива сократили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщили власти ранее. губернатор региона Михаил Развожаев в четверг сообщал, что ситуация с топливом в Севастополе стабилизировалась.
"Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчёт" , - говорится в сообщении на сайте министерства.
В свободной таблице с указанием адресов АЗС, где продается топливо видно, что на многих заправках в свободной продаже появился бензин марки АИ 92. Ранее его продажи были сильно ограничены.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
Александр Новак
АТБ попросила Новака проконтролировать сроки отгрузок по биржевым сделкам
12:49
 
КРЫМСЕВАСТОПОЛЬМихаил РазвожаевСергей АксеновСергей ЦивилевБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала