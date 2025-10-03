Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму
Бензин поступил в продажу на 73 заправках в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Бензин поступил в продажу на 73 заправках в различных регионах в Крыму в пятницу, сообщило минтопэнерго региона.
В среду решением властей лимиты на продажу топлива сократили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщили власти ранее. губернатор региона Михаил Развожаев в четверг сообщал, что ситуация с топливом в Севастополе стабилизировалась.
"Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчёт" , - говорится в сообщении на сайте министерства.
В свободной таблице с указанием адресов АЗС, где продается топливо видно, что на многих заправках в свободной продаже появился бензин марки АИ 92. Ранее его продажи были сильно ограничены.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
В среду министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.