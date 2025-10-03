https://1prime.ru/20251003/benzin-863131878.html

На Петербургской бирже снизился объем торгов бензином

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в сентябре снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 760 тысяч тонн, при этом продажи дизельного топлива выросли на 3,1% - до 1,532 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 441 тысячи тонн, Аи-95 - на 8%, до 315 тысяч тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил за сентябрь 2,893 миллиона тонн, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 190,366 миллиарда рублей, увеличившись за год на 5%. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

