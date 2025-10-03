https://1prime.ru/20251003/bezrabotitsa-863105186.html
Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе выросла до 2,6% с июльской отметки в 2,3%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост уровня безработицы лишь до 2,4%.
Число безработных в стране в августе составило 1,82 миллиона человек, что на 70 тысяч (на 4%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,42 миллиона человек, сократившись на 520 тысяч (на 1,3%) в годовом выражении.
