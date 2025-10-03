https://1prime.ru/20251003/bezrabotitsa-863105186.html

Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%

Безработица в Японии в августе выросла до 2,6% - 03.10.2025, ПРАЙМ

Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе выросла до 2,6% с июльской отметки в 2,3%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T07:39+0300

2025-10-03T07:39+0300

2025-10-03T07:39+0300

экономика

мировая экономика

общество

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863105186.jpg?1759466375

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе выросла до 2,6% с июльской отметки в 2,3%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост уровня безработицы лишь до 2,4%. Число безработных в стране в августе составило 1,82 миллиона человек, что на 70 тысяч (на 4%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,42 миллиона человек, сократившись на 520 тысяч (на 1,3%) в годовом выражении.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , япония