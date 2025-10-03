Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, что Америка делает с биткоином - 03.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что Америка делает с биткоином
Эксперт объяснил, что Америка делает с биткоином - 03.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что Америка делает с биткоином
С начала октября биткоин демонстрирует устойчивый рост, закрепившись выше 119 000 долларов и прибавив более 9% за неделю. Эти движения объясняются политикой... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T13:35+0300
2025-10-03T13:44+0300
финансы
сша
федрезерв
биткоин
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. С начала октября биткоин демонстрирует устойчивый рост, закрепившись выше 119 000 долларов и прибавив более 9% за неделю. Эти движения объясняются политикой американского Федрезерва и ситуацией в экономике США, объяснил агентству "Прайм" владелец и гендиректор GIS Mining Василий Гиря."Поддержку курсу обеспечивают сразу несколько факторов: ослабление доллара на фоне неопределенности в США, ожидания дальнейших шагов ФРС по снижению ставки и приток институционального капитала через ETF. Кроме того, рынок интерпретирует новые рекорды хешрейта как сигнал долгосрочной устойчивости сети и оптимистичного ожидания участников рынка", - пояснил он.В ближайшую неделю рынок, скорее всего, останется волатильным. Внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации макроэкономических данных в США — если они все-таки будут, — и комментариях представителей ФРС. Закрепление биткоина выше 120 000 долларов откроет дорогу к тесту новой рекордной отметки в 125 000. Возврат ниже 114 000 долларов увеличит риск коррекции к поддержке на уровне 110 000.С начала октября сложность майнинга обновила максимумы, при этом благодаря модернизации парка энергоемкого вычислительного оборудования маржинальность российского сегмента сохраняется высокой. Сегодня Россия занимает более 14% мирового хэшрейта, что соответствует уверенному второму месту в мире по добыче биткоина.По прогнозам GIS Mining, цена биткоина в IV-м квартале текущего года может закрепиться в диапазоне 125 000 - 130 000, сохраняя к промышленному майнингу растущий интерес частных и институциональных инвесторов, крупных заказчиков из России, СНГ и многих стран БРИКС, заключил Гиря.
сша
финансы, сша, федрезерв, биткоин
Финансы, США, Федрезерв, Биткоин
13:35 03.10.2025 (обновлено: 13:44 03.10.2025)
 
Эксперт объяснил, что Америка делает с биткоином

Эксперт Гиря: биткоин нестабилен из-за политики Федрезерва и американской статистики

Криптовалюта, сток
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. С начала октября биткоин демонстрирует устойчивый рост, закрепившись выше 119 000 долларов и прибавив более 9% за неделю. Эти движения объясняются политикой американского Федрезерва и ситуацией в экономике США, объяснил агентству "Прайм" владелец и гендиректор GIS Mining Василий Гиря.
"Поддержку курсу обеспечивают сразу несколько факторов: ослабление доллара на фоне неопределенности в США, ожидания дальнейших шагов ФРС по снижению ставки и приток институционального капитала через ETF. Кроме того, рынок интерпретирует новые рекорды хешрейта как сигнал долгосрочной устойчивости сети и оптимистичного ожидания участников рынка", - пояснил он.
Стоимость биткоина в этом году выросла более чем на 20 процентов
30 сентября, 23:04
В ближайшую неделю рынок, скорее всего, останется волатильным. Внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации макроэкономических данных в США — если они все-таки будут, — и комментариях представителей ФРС. Закрепление биткоина выше 120 000 долларов откроет дорогу к тесту новой рекордной отметки в 125 000. Возврат ниже 114 000 долларов увеличит риск коррекции к поддержке на уровне 110 000.
С начала октября сложность майнинга обновила максимумы, при этом благодаря модернизации парка энергоемкого вычислительного оборудования маржинальность российского сегмента сохраняется высокой. Сегодня Россия занимает более 14% мирового хэшрейта, что соответствует уверенному второму месту в мире по добыче биткоина.
По прогнозам GIS Mining, цена биткоина в IV-м квартале текущего года может закрепиться в диапазоне 125 000 - 130 000, сохраняя к промышленному майнингу растущий интерес частных и институциональных инвесторов, крупных заказчиков из России, СНГ и многих стран БРИКС, заключил Гиря.
 
