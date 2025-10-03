https://1prime.ru/20251003/boracay-863108635.html

СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь

Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала

ПАРИЖ, 3 окт - ПРАЙМ. Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники. "Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт... танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу", - говорится в материале.

