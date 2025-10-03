Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь - 03.10.2025
СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь
СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь - 03.10.2025
СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала, сообщает в пятницу...
ПАРИЖ, 3 окт - ПРАЙМ. Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники. "Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт... танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу", - говорится в материале.
10:45 03.10.2025
 
СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь

AFP: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь

© AP Photo / Mathieu PattierТанкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у порта Сен-Назер
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у порта Сен-Назер - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у порта Сен-Назер
© AP Photo / Mathieu Pattier
ПАРИЖ, 3 окт - ПРАЙМ. Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники.
"Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт... танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу", - говорится в материале.
