СМИ: танкер Boracay, задержанный властями Франции, вновь отправился в путь

ПАРИЖ, 3 окт - ПРАЙМ. Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники. "Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт... танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу", - говорится в материале.
