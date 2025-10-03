https://1prime.ru/20251003/chekhiya-863124190.html
СМИ сообщили о страхе из-за выборов в Чехии
2025-10-03T17:59+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Европейский союз выражает беспокойство по поводу возможной победы партии "Акция недовольных граждан" (ANO) на предстоящих парламентских выборах в Чехии, которой руководит экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, известный своей скептической позицией относительно поддержки Украины, пишет газета The Guardian."За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока", — отмечается в материале.Парламентские выборы в Чехии запланированы на 3 и 4 октября. Последние опросы показывают, что движение ANO имеет сильные позиции, набирая около 31-33% поддержки избирателей. В то время как правящую праволиберальную коалицию SPOLU ("Вместе"), возглавляемую премьером Петром Фиалой, готовы поддержать от 19 до 21% избирателей.Американское издание The New York Times в начале октября отмечало, что чешская программа поиска боеприпасов для Украины может закрыться в случае победы партии Бабиша. Издание называет ее важнейшим каналом снабжения ВСУ.
