Число бронирований туров в Китай в сентябре выросло в 3,5 раза

2025-10-03T05:41+0300

бизнес

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Количество бронирований туров в Китай в сентябре на фоне объявления безвизового режима для россиян выросло в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом, помимо отдыха на Хайнане туристы из России выбирают путевки в Пекин и Шанхай, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata. Сервис проанализировал покупки туров в Китай на своей платформе с 1 по 30 сентября, при этом средняя глубина бронирования составила 45 дней. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян стало известно 2 сентября. Он вступил в силу с 15 сентября. "После официального заявления об отмене виз на этом направлении продажи туров резко выросли. По сравнению с сентябрем 2024-го в этом (2025 - ред.) году объем бронирований увеличился в 3,5 раза. Заметно вырос спрос на континентальные направления", - говорится в сообщении Travelata. Там отметили, что самым популярным китайским направлением был и остается Хайнань. Его доля среди всех бронирований в Китае в сентябре составила 88%, а средний чек путешествия - 209 тысяч рублей. Год назад 98% всех туров в КНР были куплены именно на Хайнань, а средний чек был даже выше - 237 тысяч рублей. Оставшиеся 2% всех бронирований в Поднебесную в сентябре 2024 года приходились на поездки в Пекин. "В начале этой осени в рейтинге популярных мест для отдыха появился Шанхай, а в целом на континентальные направления пришлось 10%, то есть в пять раз больше, чем в 2024 году. Пекин и Шанхай набрали доли по 5% каждый. Еще 2% приходится на другие направления", - добавили в компании. Самым популярным вариантом размещения в Китае, по данным сервиса, являются пятизвездочные гостиницы с долей бронирований в 50%, на втором месте - четырехзвездочные отели (44% от всех бронирований). По словам директора по маркетингу Travelata Олега Козырева, отмена визового режима для поездок в Китай серьезно сказалась на предпочтениях россиян. "Как только страна заявила, что будет пускать к себе без дополнительных проверок, туристы стали активно бронировать туры. На ноябрьские праздники многие путешественники планируют поехать в Китай. Это направление в рейтинге самых популярных направлений уже сейчас вытеснило российские курорты", - рассказал он.

2025

Новости

