Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае" - 03.10.2025
Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"
2025-10-03T01:16+0300
экономика
россия
общество
сочи
милорад додик
владимир путин
валдай
СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи о многополярном мире наилучшим образом представила его видение с научной и политической точки зрения, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Все, что сказано и во вступительном слове, это было наилучшее рассмотрение того, что называется многополярным миром из того, что мы могли услышать в последнее время. И на научном, и на политическом уровне. Необходимо еще как минимум один раз это прочитать и научиться многим вещам из этого - многополярный мир в видении человека, который несомненно архитектор, создатель отношений и строитель этого многополярного мира. В конце концов, это естественный мир, неестественный тот, где есть всего один дежурный полицейский. Естественно, что все страны имеют свою идентичность, свой суверенитет, борются за это, а другие это уважают и согласовывают свою интересы, все это он сказал, это и наша политика", - заявил Додик журналистам в Сочи.
россия, общество , сочи, милорад додик, владимир путин, валдай
Экономика, РОССИЯ, Общество , СОЧИ, Милорад Додик, Владимир Путин, Валдай
СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи о многополярном мире наилучшим образом представила его видение с научной и политической точки зрения, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Все, что сказано и во вступительном слове, это было наилучшее рассмотрение того, что называется многополярным миром из того, что мы могли услышать в последнее время. И на научном, и на политическом уровне. Необходимо еще как минимум один раз это прочитать и научиться многим вещам из этого - многополярный мир в видении человека, который несомненно архитектор, создатель отношений и строитель этого многополярного мира. В конце концов, это естественный мир, неестественный тот, где есть всего один дежурный полицейский. Естественно, что все страны имеют свою идентичность, свой суверенитет, борются за это, а другие это уважают и согласовывают свою интересы, все это он сказал, это и наша политика", - заявил Додик журналистам в Сочи.
 
