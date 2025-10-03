https://1prime.ru/20251003/dodik-863100082.html

Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"

Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"

СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи о многополярном мире наилучшим образом представила его видение с научной и политической точки зрения, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Все, что сказано и во вступительном слове, это было наилучшее рассмотрение того, что называется многополярным миром из того, что мы могли услышать в последнее время. И на научном, и на политическом уровне. Необходимо еще как минимум один раз это прочитать и научиться многим вещам из этого - многополярный мир в видении человека, который несомненно архитектор, создатель отношений и строитель этого многополярного мира. В конце концов, это естественный мир, неестественный тот, где есть всего один дежурный полицейский. Естественно, что все страны имеют свою идентичность, свой суверенитет, борются за это, а другие это уважают и согласовывают свою интересы, все это он сказал, это и наша политика", - заявил Додик журналистам в Сочи.

