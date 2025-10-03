https://1prime.ru/20251003/dollar-863130419.html
Доллар разнонаправлен к мировым валютам в пятницу вечером
Доллар разнонаправлен к мировым валютам в пятницу вечером - 03.10.2025, ПРАЙМ
Доллар разнонаправлен к мировым валютам в пятницу вечером
Курс доллара не показывает единой динамике к евро и иене в пятницу вечером, участники рынка оценивают торговлю как "безынициативную" из-за приостановки... | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс доллара не показывает единой динамике к евро и иене в пятницу вечером, участники рынка оценивают торговлю как "безынициативную" из-за приостановки публикации данных по безработице на фоне шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1743 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1717 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 147,36 иены со 147,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 97,7 пункта. "В США началась приостановка работы правительства. Для участников рынка это означает, что мы не получаем статистические данные, которые обычно выходят, например, как сегодня данные по числу занятых в отраслях, за исключением сельского хозяйства", - приводит агентство Рейтер заявление аналитика Pepperstone Майкла Брауна (Michael Brown). Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в пятницу в связи с приостановкой работы правительства страны. Данные по безработице учитываются ФРС при принятии решений о ставке. "Думаю, именно поэтому мы наблюдаем такую вялую, безынициативную торговлю", - также добавил эксперт. Трейдеры оценивают и статистику пятницы. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, прогноз составлял 51,7%. В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США в сентябре снизился до 53,9 пункта с 54,6 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 53,6 пункта. PMI услуг уменьшился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 53,9 пункта.
Доллар разнонаправлен к мировым валютам в пятницу вечером
Доллар разнонаправлен к мировым валютам на фоне приостановки публикации статистики в США
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс доллара не показывает единой динамике к евро и иене в пятницу вечером, участники рынка оценивают торговлю как "безынициативную" из-за приостановки публикации данных по безработице на фоне шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1743 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1717 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 147,36 иены со 147,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) опускался на 0,2%, до 97,7 пункта.
"В США началась приостановка работы правительства. Для участников рынка это означает, что мы не получаем статистические данные, которые обычно выходят, например, как сегодня данные по числу занятых в отраслях, за исключением сельского хозяйства", - приводит агентство Рейтер заявление аналитика Pepperstone Майкла Брауна (Michael Brown).
Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в пятницу в связи с приостановкой работы правительства страны. Данные по безработице учитываются ФРС при принятии решений о ставке.
"Думаю, именно поэтому мы наблюдаем такую вялую, безынициативную торговлю", - также добавил эксперт.
Трейдеры оценивают и статистику пятницы. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре опустился до 50% с уровня августа в 52%, прогноз составлял 51,7%.
В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США в сентябре снизился до 53,9 пункта с 54,6 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 53,6 пункта. PMI услуг уменьшился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 53,9 пункта.
