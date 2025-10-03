https://1prime.ru/20251003/ekspert-863099739.html
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"
Уникальность Международного дискуссионного клуба "Валдай" в открытости президента России, эксперты и журналисты получили ответы из его мнения, "глядя глаза в... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T01:01+0300
2025-10-03T01:01+0300
2025-10-03T01:01+0300
россия
экономика
рф
казахстан
китай
владимир путин
сергей лавров
максим орешкин
валдай
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863099739.jpg?1759442465
СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Уникальность Международного дискуссионного клуба "Валдай" в открытости президента России, эксперты и журналисты получили ответы из его мнения, "глядя глаза в глаза", поделился мнением с РИА Новости директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, эксперт из Казахстана.
Президент РФ принял участие в пленарном заседании 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба "Валдай" продлилось почти четыре часа.
"Вообще, клуб "Валдай" отличается тем, что есть возможность именно диалога. Мы не только слушатели, но и имеем полное право задавать вопросы. Причем мы задаем вопросы не только от себя, но и как эксперты, понимая те вопросы, которые волнуют и профессиональную, и широкую общественность… Уникальность… эта открытость президента России в том плане, что мы получили ответы, его видение, не из вторых рук и не из сухих пресс-релизов, а именно из его мнения, то, что называется - глядя глаза в глаза", - сказал Каукенов по итогам пленарного заседания.
Каукенов рассказал, что ему повезло задать Путину важный вопрос о безвизовом режиме, который был введен Китаем для российских граждан, а также об ответной мере России, в частности, когда ее можно ожидать.
"Скажу, что ответ лично для меня был очень интересным, познавательным, и который я могу использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности", - подчеркнул эксперт из Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Каукенова, заявил, что решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России будет объявлено уже в ближайшее время. Также Президент РФ подчеркнул, что уже беседовал об этом с главой МИД РФ и тот сообщил, что это решение уже принято.
В этом году на конференции представлены такие государства, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, замруководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать как полноценный аналитический центр мирового уровня.
рф
казахстан
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, казахстан, китай, владимир путин, сергей лавров, максим орешкин, валдай, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, РФ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Максим Орешкин, Валдай, МИД РФ, МИД
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"
Эксперт Каукенов: Путин дал ответы на вопросы, глядя в глаза
СОЧИ, 3 окт - ПРАЙМ. Уникальность Международного дискуссионного клуба "Валдай" в открытости президента России, эксперты и журналисты получили ответы из его мнения, "глядя глаза в глаза", поделился мнением с РИА Новости директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, эксперт из Казахстана.
Президент РФ принял участие в пленарном заседании 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба "Валдай" продлилось почти четыре часа.
"Вообще, клуб "Валдай" отличается тем, что есть возможность именно диалога. Мы не только слушатели, но и имеем полное право задавать вопросы. Причем мы задаем вопросы не только от себя, но и как эксперты, понимая те вопросы, которые волнуют и профессиональную, и широкую общественность… Уникальность… эта открытость президента России в том плане, что мы получили ответы, его видение, не из вторых рук и не из сухих пресс-релизов, а именно из его мнения, то, что называется - глядя глаза в глаза", - сказал Каукенов по итогам пленарного заседания.
Каукенов рассказал, что ему повезло задать Путину важный вопрос о безвизовом режиме, который был введен Китаем для российских граждан, а также об ответной мере России, в частности, когда ее можно ожидать.
"Скажу, что ответ лично для меня был очень интересным, познавательным, и который я могу использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности", - подчеркнул эксперт из Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Каукенова, заявил, что решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России будет объявлено уже в ближайшее время. Также Президент РФ подчеркнул, что уже беседовал об этом с главой МИД РФ и тот сообщил, что это решение уже принято.
В этом году на конференции представлены такие государства, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, замруководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать как полноценный аналитический центр мирового уровня.