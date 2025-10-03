https://1prime.ru/20251003/ekspert-863101000.html
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T02:25+0300
2025-10-03T02:25+0300
2025-10-03T02:25+0300
экономика
россия
общество
рф
южная америка
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863101000.jpg?1759447530
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс.
"Этим выступлением Путин подтвердил, что позиция России не является ни односторонней, ни индивидуальной, а направлена не только на защиту национальных интересов, но и интересов глубоко меняющегося мира... Он позиционировал себя как проводника ценностей многополярного мира", - сказал эксперт.
По его словам, выступление президента РФ важно для Южной Америки.
"Мы должны понимать, что многополярный мир находится в процессе становления. В этом смысле Путин - один из тех, кто лучше всего выражает этот мир. Именно поэтому региону (Южной Америке - ред.) важно быть в курсе выступления президента на "Валдае", - отметил Клейманс.
рф
южная америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, южная америка, владимир путин, валдай
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Владимир Путин, Валдай
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Историк Клейманс: Путин на «Валдае» представил Россию как проводника ценностей нового мира
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс.
"Этим выступлением Путин подтвердил, что позиция России не является ни односторонней, ни индивидуальной, а направлена не только на защиту национальных интересов, но и интересов глубоко меняющегося мира... Он позиционировал себя как проводника ценностей многополярного мира", - сказал эксперт.
По его словам, выступление президента РФ важно для Южной Америки.
"Мы должны понимать, что многополярный мир находится в процессе становления. В этом смысле Путин - один из тех, кто лучше всего выражает этот мир. Именно поэтому региону (Южной Америке - ред.) важно быть в курсе выступления президента на "Валдае", - отметил Клейманс.