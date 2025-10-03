https://1prime.ru/20251003/ekspert-863101000.html

Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс. "Этим выступлением Путин подтвердил, что позиция России не является ни односторонней, ни индивидуальной, а направлена не только на защиту национальных интересов, но и интересов глубоко меняющегося мира... Он позиционировал себя как проводника ценностей многополярного мира", - сказал эксперт. По его словам, выступление президента РФ важно для Южной Америки. "Мы должны понимать, что многополярный мир находится в процессе становления. В этом смысле Путин - один из тех, кто лучше всего выражает этот мир. Именно поэтому региону (Южной Америке - ред.) важно быть в курсе выступления президента на "Валдае", - отметил Клейманс.

