Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

2025-10-03T05:17+0300
2025-10-03T05:17+0300
2025-10-03T05:17+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник.
"В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан. Есть предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Но опция полного запрета на выдачу виз сейчас не обсуждается", - сказал он в беседе с агентством.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
