https://1prime.ru/20251003/es-863103104.html

Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам - 03.10.2025, ПРАЙМ

Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T05:17+0300

2025-10-03T05:17+0300

2025-10-03T05:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863103104.jpg?1759457849

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник. "В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан. Есть предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Но опция полного запрета на выдачу виз сейчас не обсуждается", - сказал он в беседе с агентством. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, ес