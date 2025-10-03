Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам - 03.10.2025
Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам
Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам - 03.10.2025, ПРАЙМ
Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам
Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T05:17+0300
2025-10-03T05:17+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник. "В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан. Есть предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Но опция полного запрета на выдачу виз сейчас не обсуждается", - сказал он в беседе с агентством. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
05:17 03.10.2025
 
Источник: ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

Евросоюз не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник.
"В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан. Есть предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Но опция полного запрета на выдачу виз сейчас не обсуждается", - сказал он в беседе с агентством.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
 
Заголовок открываемого материала