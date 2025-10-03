https://1prime.ru/20251003/euroclear-863121832.html

В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ

В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ

Незаконное использование активов ЦБ РФ подорвет доверие к финансовой системе, заявил РИА Новости представитель депозитария Euroclear, где хранятся замороженные... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T17:29+0300

2025-10-03T17:29+0300

2025-10-03T17:29+0300

экономика

финансы

банки

рф

урсула фон дер ляйен

ес

euroclear

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd4b03f62b2942f91d62cdcf54371704.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Незаконное использование активов ЦБ РФ подорвет доверие к финансовой системе, заявил РИА Новости представитель депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ в ЕС. "Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251003/strany-863101629.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, урсула фон дер ляйен, ес, euroclear, центральные банки