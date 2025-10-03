Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/euroclear-863121832.html
В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ
В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ - 03.10.2025, ПРАЙМ
В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ
Незаконное использование активов ЦБ РФ подорвет доверие к финансовой системе, заявил РИА Новости представитель депозитария Euroclear, где хранятся замороженные... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T17:29+0300
2025-10-03T17:29+0300
экономика
финансы
банки
рф
урсула фон дер ляйен
ес
euroclear
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd4b03f62b2942f91d62cdcf54371704.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Незаконное использование активов ЦБ РФ подорвет доверие к финансовой системе, заявил РИА Новости представитель депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ в ЕС. "Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251003/strany-863101629.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d497cede2a74c02125b49c111ab7fea8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, урсула фон дер ляйен, ес, euroclear, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Euroclear, центральные банки
17:29 03.10.2025
 
В Euroclear заявили о последствиях незаконного использования активов ЦБ

Euroclear: использование замороженных активов ЦБ подорвет доверие к финансовой системе

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Незаконное использование активов ЦБ РФ подорвет доверие к финансовой системе, заявил РИА Новости представитель депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ в ЕС.
"Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Европа потеряет 266 миллиардов долларов при конфискации российских активов
03:16
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФУрсула фон дер ЛяйенЕСEuroclearцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала