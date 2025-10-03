https://1prime.ru/20251003/evrohim-863104655.html

"Еврохим" нашел способ сократить расходы на корм для животных

"Еврохим" нашел способ сократить расходы на корм для животных

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Специалисты группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, нашли способ сократить расходы на корм для сельскохозяйственных животных на десятки миллионов рублей в год и улучшить производительность скота, рассказал РИА Новости руководитель кормового проекта "Еврохима" Андрей Анохин. "Поднят вопрос об усвоении фосфора в кормовых фосфатах, которые активно используются в кормлении птицы, свиней, КРС (крупного рогатого скота - ред.). Результаты исследований на птице показали, что существующие нормативы по усвоение фосфора в кормовых фосфатах не отвечают потребностям организма и нуждаются в корректировке", - объяснил Анохин. "Используемые данные, по изучаемому показателю, были заимствованы из зарубежных кормовых классификаторов, которые много лет не обновлялись, при этом отечественные исследования на местных структурах рационов не проводились вообще. Мы впервые провели данные исследования с применением широкой аналитической оценки полученных данных", - добавил он. По расчетам экспертов "Еврохима", результаты эксперимента помогут удешевить рецепты кормов на 100–400 рублей с каждой тонны. "Это значит, что крупные хозяйства могут экономить десятки миллионов рублей в год", - заявил Анохин. Он добавил, что компания ведет работу по внедрению результатов исследования в производство, а данные должны быть восприняты профессиональным и научным сообществами. Также "Еврохим" продолжает исследования на свиньях. В компании отметили, что фосфор имеет ключевое значение в кормлении скота и напрямую влияет на здоровье и развитие животных. При этом нормы его усвоения не отвечают потребностям организма и нуждаются в пересмотре. По данным компании, отечественные исследования на эту тему не проводились, что сдерживает развитие рынка. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения.

