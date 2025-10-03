Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе - 03.10.2025
Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, а по итогам недели выросли в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов. | 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, а по итогам недели выросли в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67% - до 9 491,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 081,54 пункта, немецкий DAX опустился - на 0,18%, до 24 378,8 пункта. За неделю FTSE 100 увеличился на 2,18%, CAC 40 - на 2,68%, DAX - на 2,73%. "Рост рынка в этом году был вызван ростом рыночных оценок компаний", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Union Bancaire Privée Мауды Гизе (Maud Giese). "Настроения могут остаться позитивными в краткосрочной перспективе, но если макроэкономические риски реализуются, это может привести к быстрому развороту рынка", - также добавила аналитик, заявление которой цитирует Блумберг. Участники рынка на этой неделе оценивали статистические данные по макроэкономике региона. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,4% с уровня месяцем ранее в 2,2%. Аналитики ждали ускорения показателя лишь до 2,3%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 51,2 пункта с 51 пункта в августе, что совпало с предварительной оценкой и стало самым высоким значением за год и четыре месяца. Оценка PMI услуг еврозоны в сентябре при этом была ухудшена - до 51,3 пункта с 51,4 пункта после уровня августа в 50,5 пункта. Композитный PMI Германии вырос до самого высокого уровня за год и четыре месяца, но оказался чуть ниже предварительной оценки, PMI услуг Германии также был понижен по сравнению с предварительными данными. Оба PMI Франции также были ухудшены. Промышленное производство Франции в августе снизилось на 0,7% к июлю, тогда как ожидался рост на 0,3%.
20:52 03.10.2025
 
Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, а по итогам недели выросли в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67% - до 9 491,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 081,54 пункта, немецкий DAX опустился - на 0,18%, до 24 378,8 пункта.
За неделю FTSE 100 увеличился на 2,18%, CAC 40 - на 2,68%, DAX - на 2,73%.
"Рост рынка в этом году был вызван ростом рыночных оценок компаний", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Union Bancaire Privée Мауды Гизе (Maud Giese).
"Настроения могут остаться позитивными в краткосрочной перспективе, но если макроэкономические риски реализуются, это может привести к быстрому развороту рынка", - также добавила аналитик, заявление которой цитирует Блумберг.
Участники рынка на этой неделе оценивали статистические данные по макроэкономике региона. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,4% с уровня месяцем ранее в 2,2%. Аналитики ждали ускорения показателя лишь до 2,3%.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 51,2 пункта с 51 пункта в августе, что совпало с предварительной оценкой и стало самым высоким значением за год и четыре месяца. Оценка PMI услуг еврозоны в сентябре при этом была ухудшена - до 51,3 пункта с 51,4 пункта после уровня августа в 50,5 пункта.
Композитный PMI Германии вырос до самого высокого уровня за год и четыре месяца, но оказался чуть ниже предварительной оценки, PMI услуг Германии также был понижен по сравнению с предварительными данными. Оба PMI Франции также были ухудшены.
Промышленное производство Франции в августе снизилось на 0,7% к июлю, тогда как ожидался рост на 0,3%.
