Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС продолжит контроль за тарифами на электроэнергию - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/fas-863133105.html
ФАС продолжит контроль за тарифами на электроэнергию
ФАС продолжит контроль за тарифами на электроэнергию - 03.10.2025, ПРАЙМ
ФАС продолжит контроль за тарифами на электроэнергию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует, чтобы для граждан не было необоснованного роста платы за электроэнергию, сообщили РИА Новости в | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T22:09+0300
2025-10-03T22:09+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует, чтобы для граждан не было необоснованного роста платы за электроэнергию, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Ведомство продолжит осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных уровней тарифов региональными тарифными регуляторами. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан", - прокомментировали в ФАС. При этом в службе подчеркнули, что продолжают действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг. Также собственные программы поддержки вправе устанавливать власти регионов. Ранее в сентябре Минэкономразвития опубликовало макропрогноз на 2026-2028 годы, согласно которому индексируется ряд тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В частности, индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 октября 2026 года планируется на уровне 16% в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ. В результате ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2026 году составит 11,3%, в 2027 году – 8,6%, в 2028 году – 9,1%, отмечали в Минэкономразвития.
https://1prime.ru/20251002/fas-863085579.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
22:09 03.10.2025
 
ФАС продолжит контроль за тарифами на электроэнергию

ФАС проконтролирует, чтобы не было необоснованного роста платы за электроэнергию

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует, чтобы для граждан не было необоснованного роста платы за электроэнергию, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Ведомство продолжит осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных уровней тарифов региональными тарифными регуляторами. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан", - прокомментировали в ФАС.
При этом в службе подчеркнули, что продолжают действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг. Также собственные программы поддержки вправе устанавливать власти регионов.
Ранее в сентябре Минэкономразвития опубликовало макропрогноз на 2026-2028 годы, согласно которому индексируется ряд тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В частности, индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 октября 2026 года планируется на уровне 16% в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ.
В результате ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2026 году составит 11,3%, в 2027 году – 8,6%, в 2028 году – 9,1%, отмечали в Минэкономразвития.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
ФАС прокомментировала ряд нововведений Wildberries и Ozon
Вчера, 17:17
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала