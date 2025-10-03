Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу - 03.10.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу
2025-10-03T16:24+0300
2025-10-03T16:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выхода окончательной оценки композитного индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,18%, до 46 891 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,16%, до 25 151,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,16%, до 6 777,25 пункта. В пятницу компания S&amp;P Global опубликует окончательные данные композитного индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг США. Предварительная оценка за сентябрь демонстрировала сокращение показателя до 53,6 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Рынки также оценивают возможности дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США на октябрьском заседании. Согласно данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учётной ставки - до 3,75-4%, остальные предполагают её сохранение на уровне 4-4,25% годовых.
16:24 03.10.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выхода окончательной оценки композитного индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,18%, до 46 891 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,16%, до 25 151,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 777,25 пункта.
В пятницу компания S&P Global опубликует окончательные данные композитного индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг США.
Предварительная оценка за сентябрь демонстрировала сокращение показателя до 53,6 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее.
Рынки также оценивают возможности дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США на октябрьском заседании. Согласно данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учётной ставки - до 3,75-4%, остальные предполагают её сохранение на уровне 4-4,25% годовых.
Российский рынок акций снижается в пятницу днем
