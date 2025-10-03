Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу

https://1prime.ru/20251003/fond-863118394.html

2025-10-03T16:24+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выхода окончательной оценки композитного индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,18%, до 46 891 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,16%, до 25 151,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 6 777,25 пункта. В пятницу компания S&P Global опубликует окончательные данные композитного индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг США. Предварительная оценка за сентябрь демонстрировала сокращение показателя до 53,6 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Рынки также оценивают возможности дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США на октябрьском заседании. Согласно данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учётной ставки - до 3,75-4%, остальные предполагают её сохранение на уровне 4-4,25% годовых.

