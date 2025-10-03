https://1prime.ru/20251003/frantsija-863099965.html

ПАРИЖ, 3 окт – ПРАЙМ. Французская армия должна быть готова вступить в бой в любой момент, в том числе уже с сегодняшнего вечера, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль. "Быть готовыми в любой момент вступить в бой, и даже с сегодняшнего вечера, если потребуется", - сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о необходимости модернизации и усиления армии. Само издание назвало это "навязчивой идеей генерала Пьера Шилля номер один". Начальник штаба заявил, что необходимо внедрить инновации "сверху донизу сухопутных войск", а также найти средства для "индустриализации" новых концепций и методов, успешно опробованных на практике. По его словам, цель состоит в том, чтобы быстро реагировать на все изменения, наблюдаемые в конфликте на Украине, пишет Valeurs Actuelles. Шилль также обратил внимание на "неизбежную" роботизацию военной сферы. Французская армия активно ведет работу по подготовке операторов дронов и обучает военных самих изготавливать такие аппараты с использованием 3D-принтеров, говорится в статье. Как сообщает издание, БПЛА, среди прочего, начнут размещать на крыше бронетранспортеров Griffon, они будут летать роем по шесть-восемь единиц. Согласно публикации, французская армия также воссоздаст артиллерийскую бригаду, которая сосредоточит в себе все средства поддержки огня дальнего действия: РСЗО, системы ПВО и тактические беспилотники. Шилль также заявил, что Франция ответит на учения России и Белоруссии "Запад-2025", приняв участие в учениях НАТО Dacian Fall, которые пройдут осенью в Румынии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

