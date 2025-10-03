Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нафтогаз Украины" заявил о критических повреждениях инфраструктуры - 03.10.2025
"Нафтогаз Украины" заявил о критических повреждениях инфраструктуры
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" заявила о значительных повреждениях объектов газовой инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях - утверждается, что некоторые разрушения признаны критическими. В "Нафтогазе Украины" утверждают, что объекты газовой инфраструктур поражены в ночь на 3 октября в результате взрывов. "В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, продолжается ликвидация последствий удара. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области. Позднее глава местной областной военной администрации Владимир Когут заявил о повреждении ряда объектов энергетической инфраструктуры региона. Украинский энергохолдинг ДТЭК в пятницу сообщил, что объекты газодобычи в Полтавской области Украины остановили работу после взрывов в ночь на пятницу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
16:02 03.10.2025
 
"Нафтогаз Украины" заявил о критических повреждениях инфраструктуры

"Нафтогаз Украины" заявил о критических повреждениях инфраструктуры в двух областях

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДобыча газа.
Добыча газа. - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Добыча газа.. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" заявила о значительных повреждениях объектов газовой инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях - утверждается, что некоторые разрушения признаны критическими.
В "Нафтогазе Украины" утверждают, что объекты газовой инфраструктур поражены в ночь на 3 октября в результате взрывов.
"В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, продолжается ликвидация последствий удара.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области. Позднее глава местной областной военной администрации Владимир Когут заявил о повреждении ряда объектов энергетической инфраструктуры региона. Украинский энергохолдинг ДТЭК в пятницу сообщил, что объекты газодобычи в Полтавской области Украины остановили работу после взрывов в ночь на пятницу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Заголовок открываемого материала