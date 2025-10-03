https://1prime.ru/20251003/gaz-863116625.html

"Нафтогаз Украины" заявил о критических повреждениях инфраструктуры

"Нафтогаз Украины" заявил о критических повреждениях инфраструктуры

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" заявила о значительных повреждениях объектов газовой инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях - утверждается, что некоторые разрушения признаны критическими. В "Нафтогазе Украины" утверждают, что объекты газовой инфраструктур поражены в ночь на 3 октября в результате взрывов. "В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, продолжается ликвидация последствий удара. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области. Позднее глава местной областной военной администрации Владимир Когут заявил о повреждении ряда объектов энергетической инфраструктуры региона. Украинский энергохолдинг ДТЭК в пятницу сообщил, что объекты газодобычи в Полтавской области Украины остановили работу после взрывов в ночь на пятницу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

