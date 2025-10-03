Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,7% - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/gaz-863128821.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,7%
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,7% - 03.10.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,7%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы увеличились на 0,7% - до 384,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T19:38+0300
2025-10-03T19:38+0300
экономика
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы увеличились на 0,7% - до 384,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 378 долларов (-1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 384,7 доллара (+0,8%), ценовой минимум - 375,3 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 384,4 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 381,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251002/gaz-863070398.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
19:38 03.10.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,7%

Биржевые цены на газ в Европе увеличились на 0,7% по итогам пятницы

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы увеличились на 0,7% - до 384,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 378 долларов (-1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 384,7 доллара (+0,8%), ценовой минимум - 375,3 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 384,4 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 381,7 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Участок магистрального газопровода
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для сентября
Вчера, 12:15
 
ЭкономикаГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала