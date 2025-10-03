Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,7%

https://1prime.ru/20251003/gaz-863128821.html

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы увеличились на 0,7% - до 384,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 378 долларов (-1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 384,7 доллара (+0,8%), ценовой минимум - 375,3 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 384,4 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 381,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

