РИМ, 3 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны альянса альянса, включая Италию, находятся на "восточном фронте" противостояния с Россией из-за якобы угрозы с ее стороны, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о беспочвенности таких обвинений. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг заявил, что НАТО проводит агрессивную политику в отношении России. При этом именно НАТО, а не РФ отказалась от обязательного включения транспондеров во время полетов над Балтийским морем, отметил он. Российский лидер также заявил, что нельзя не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, особенно на фоне планов Парижа предоставить "ядерный зонтик" Европе. "Мы все в опасности, самые современные российские ракеты могут поразить Рим, Амстердам или Лондон со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и их невозможно перехватить нашими традиционными системами ПРО, поэтому они представляют собой очень серьезную опасность. Это означает, что мы все находимся на восточном фронте, не только Эстония, Польша или Румыния, но и Италия", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Rai1. Путин также ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. В конце августа издание Politico со ссылкой на власти Эстонии сообщало, что республика изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией. Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает , но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

