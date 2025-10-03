https://1prime.ru/20251003/gold-862999840.html

Золото устремилось к историческому рекорду, но есть один нюанс

Золото устремилось к историческому рекорду, но есть один нюанс - 03.10.2025, ПРАЙМ

Золото устремилось к историческому рекорду, но есть один нюанс

03.10.2025

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Недавно цена золота обновила исторический рекорд, превысив 3 850 долларов за унцию. Такой рост нельзя назвать случайным: металл давно перестал быть лишь "тихой гаванью" и все чаще воспринимается как индикатор нарастающей нестабильности мировой экономики. То есть, чем выше напряженность и давление на традиционные активы, тем заметнее спрос на золото. В результате для мировой экономики это тревожный сигнал, а для стран-экспортеров — возможность укрепить позиции.Почему золото дорожаетГеополитический разлом остается ключевым фактором роста цены золота, ведь сегодня мир все более явно делится на "стабильные" и "опасные" зоны. Так, в Европе все чаще фиксируются разногласия по внешнеполитическим вопросам и санкционной повестке, что усиливает политическую разрозненность региона. Аналогично, в Африке нарастают геополитические и локальные конфликты, что увеличивает риски владения активами. В такой обстановке золото становится универсальной опорой для инвесторов.Политика Федеральной резервной системы является еще одним драйвером роста металла. Недавнее снижение ставки на 25 базисных пунктов поддержало котировки и соответствует исторической картине, согласно которой периоды смягчения монетарной политики нередко сопровождались ростом цен на золото. Более того, давление на ФРС со стороны американской администрации повышает вероятность новых снижений, что только усиливает привлекательность золота.В конце концов, усиливается обесценивание фиатных валют. Реальная инфляция остается на высоком уровне, и золото растет не столько "само по себе", сколько относительно денег, которые теряют покупательную способность. Поэтому центральные банки — Китай, Индия, Турция и другие — активно наращивают золотые резервы, диверсифицируя их от доллара и евро и поддерживая рост цен на металл.На мой взгляд, именно сочетание этих факторов превращает золото сегодня из просто защитного актива в стратегическую валюту в условиях глобальной нестабильности.Где уязвимости трендаОднако даже столь мощный рост не отменяет уязвимостей и самым заметным ограничителем роста является динамика реальных ставок США. Сегодня доходность 10-летних облигаций держится около 4,15%, а реальная ставка — 1,6–1,8%, и именно этот уровень имеет значение для золота. История показывает, что при повышении реальных ставок хотя бы на один процентный пункт цена золота в среднем снижалась на 15–20%. Причина проста: золото не приносит дохода, тогда как облигации начинают давать более привлекательную безрисковую доходность, и часть капитала перетекает с рынка драгметаллов.Другим уязвимым звеном остается фондовый рынок. Массовые оттоки из ETF, которые уже случались в 2013 году, способны резко скорректировать цену. Это особенно вероятно в периоды перегретости, когда цена находится на своем пике и часть игроков фиксирует прибыль.Не стоит забывать и о геополитике. Если рост напряженности толкает золото вверх, то неожиданная деэскалация крупных конфликтов или дипломатические договоренности способны временно снизить спрос на металл. В таком случае инвесторы начнут закрывать длинные позиции, что создает перевес "медведей" и уведет цену к ближайшим уровням поддержки.Иными словами, золото продолжает двигаться в восходящем тренде, но его устойчивость во многом определяется курсом монетарной политики ФРС и настроениями институциональных инвесторов.Золото по 4 000 долларов — возможно?Сценарий достижения 4 000 долларов за унцию выглядит вполне реалистичным. В базовом варианте золото способно выйти на этот уровень в горизонте 12–18 месяцев, если ФРС продолжит смягчение, а геополитическая напряженность сохранится. Пробой психологической отметки может подтолкнуть цену и к 4 200 при благоприятных условиях.Более быстрый рывок возможен в случае нового шока — масштабной эскалации или долгового кризиса в США. Не стоит исключать и обратной ситуации: если реальные ставки укрепятся и доллар вновь станет привлекательным, дорога к рекордам растянется.Тем не менее, я полагаю, что при текущем балансе факторов золото скорее приблизится к 4 000 долларов как к следующей логичной цели, чем развернется вниз. Спрос со стороны центральных банков, высокая инфляция фиатных валют и раскол мировой политики делают металл ключевым защитным активом.Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)

