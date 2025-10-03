Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/gosuslugi-863110235.html
Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах"
Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах" - 03.10.2025, ПРАЙМ
Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах"
Платформа обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме, появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T12:20+0300
2025-10-03T12:20+0300
минцифры
рф
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Платформа обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме, появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ в своем канале на платформе Max. "Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не даёт жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", - говорится в сообщении. Так, пользователи могут направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме - это, к примеру, заявление, переписка с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней, он зависит от типа проблем. За статусом обработки заявления можно следить через личный кабинет на "Госуслугах" или по электронной почте. Как напомнили в министерстве, в апреле прошлого года в силу вступил закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, позже были приняты подзаконные акты - все меры направлены на то, чтобы дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику ограничения провайдерам доступ к домовой инфраструктуре. "Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", - сказали в Минцифры.
https://1prime.ru/20250921/mvd--862580111.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минцифры, рф, россия, общество
Минцифры, РФ, РОССИЯ, Общество
12:20 03.10.2025
 
Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах"

На "Госуслугах" можно пожаловаться на проблемы с подключением к интернету

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Портал Госуслуг. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Платформа обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме, появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ в своем канале на платформе Max.
"Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не даёт жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", - говорится в сообщении.
Так, пользователи могут направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме - это, к примеру, заявление, переписка с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры.
Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней, он зависит от типа проблем. За статусом обработки заявления можно следить через личный кабинет на "Госуслугах" или по электронной почте.
Как напомнили в министерстве, в апреле прошлого года в силу вступил закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, позже были приняты подзаконные акты - все меры направлены на то, чтобы дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику ограничения провайдерам доступ к домовой инфраструктуре.
"Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", - сказали в Минцифры.
Сайт Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
21 сентября, 12:08
 
МинцифрыРФРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала