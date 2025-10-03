https://1prime.ru/20251003/gosuslugi-863110235.html
Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах"
2025-10-03T12:20+0300
минцифры
рф
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Платформа обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме, появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ в своем канале на платформе Max. "Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не даёт жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", - говорится в сообщении. Так, пользователи могут направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме - это, к примеру, заявление, переписка с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней, он зависит от типа проблем. За статусом обработки заявления можно следить через личный кабинет на "Госуслугах" или по электронной почте. Как напомнили в министерстве, в апреле прошлого года в силу вступил закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, позже были приняты подзаконные акты - все меры направлены на то, чтобы дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику ограничения провайдерам доступ к домовой инфраструктуре. "Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", - сказали в Минцифры.
рф
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
