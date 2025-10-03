https://1prime.ru/20251003/gosuslugi-863110235.html

Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах"

Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах" - 03.10.2025, ПРАЙМ

Россияне могут сообщить о проблемах с интернетом на "Госуслугах"

Платформа обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме, появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T12:20+0300

2025-10-03T12:20+0300

2025-10-03T12:20+0300

минцифры

рф

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Платформа обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме, появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ в своем канале на платформе Max. "Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах". Если управляющая компания не даёт жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на "Госуслугах". Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры", - говорится в сообщении. Так, пользователи могут направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме - это, к примеру, заявление, переписка с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней, он зависит от типа проблем. За статусом обработки заявления можно следить через личный кабинет на "Госуслугах" или по электронной почте. Как напомнили в министерстве, в апреле прошлого года в силу вступил закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, позже были приняты подзаконные акты - все меры направлены на то, чтобы дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, прекратить практику ограничения провайдерам доступ к домовой инфраструктуре. "Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", - сказали в Минцифры.

https://1prime.ru/20250921/mvd--862580111.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, рф, россия, общество