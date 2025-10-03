https://1prime.ru/20251003/govyadina-863115129.html

Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года

2025-10-03T14:49+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской. Так, стоимость говядины в сентябре росла четвертый месяц подряд, достигнув 6,9 доллара за килограмм - максимум с начала 1960 года (более ранних данных нет). Это на 0,6% выше уровня месяцем ранее и почти на 10% - показателя годом ранее. "Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США и Китая, высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой", - пояснила Рокотянская. Кроме того, изменение климата приводит к засухам, которые сокращают площади пастбищ и приводят к росту стоимости кормов. Например, в США, одном из крупнейших в мире производителей говядины, в текущем году из-за этого фактора поголовье коров упало до минимума с 1951 года.

