https://1prime.ru/20251003/grau-863101741.html

СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ уличили в получении взятки

СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ уличили в получении взятки - 03.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ уличили в получении взятки

Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России обвиняются в получении взятки в особо крупном... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T03:17+0300

2025-10-03T03:17+0300

2025-10-03T03:17+0300

минобороны рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/82/842558285_0:0:3607:2029_1920x0_80_0_0_aeb8d907398f942c10310c0b13ba254d.jpg

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.“Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО полковнику Андрею Жежуку и его заместителю полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)”, — говорится в материале.По информации “Коммерсанта”, дата начала судебного разбирательства еще не определена, но предполагается, что оно будет проходить в закрытом режиме.

https://1prime.ru/20251002/prigovor-863071144.html

https://1prime.ru/20250408/prigovor-856491167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны рф, общество