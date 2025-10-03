Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-03T03:17+0300
2025-10-03T03:17+0300
минобороны рф
общество
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.“Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО полковнику Андрею Жежуку и его заместителю полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)”, — говорится в материале.По информации “Коммерсанта”, дата начала судебного разбирательства еще не определена, но предполагается, что оно будет проходить в закрытом режиме.
минобороны рф, общество
Минобороны РФ, Общество
03:17 03.10.2025
 
СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ уличили в получении взятки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Здание Минобороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
“Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО полковнику Андрею Жежуку и его заместителю полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)”, — говорится в материале.
Согласно информации с сайта Министерства обороны, ГРАУ отвечает за организацию планирования и оснащения войск оружием и техникой. В его обязанности также входит методологическое руководство эксплуатацией вооружения, реализация политических решений в области военно-технической политики и выступление в роли государственного заказчика в оборонном комплексе

По информации “Коммерсанта”, дата начала судебного разбирательства еще не определена, но предполагается, что оно будет проходить в закрытом режиме.
Минобороны РФОбщество
 
 
