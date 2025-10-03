СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ уличили в получении взятки
Здание Минобороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
“Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО полковнику Андрею Жежуку и его заместителю полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)”, — говорится в материале.
Согласно информации с сайта Министерства обороны, ГРАУ отвечает за организацию планирования и оснащения войск оружием и техникой. В его обязанности также входит методологическое руководство эксплуатацией вооружения, реализация политических решений в области военно-технической политики и выступление в роли государственного заказчика в оборонном комплексе
По информации “Коммерсанта”, дата начала судебного разбирательства еще не определена, но предполагается, что оно будет проходить в закрытом режиме.