В Иллинойсе готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией - 03.10.2025
В Иллинойсе готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией
2025-10-03T01:58+0300
2025-10-03T02:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ЧИКАГО (США), 3 окт - ПРАЙМ. Законодатели американского штата Иллинойс работают над рядом законопроектов по противодействию недавним мерам федеральных властей США по борьбе нелегальной миграцией в Чикаго, заявила РИА Новости член сената Иллинойса Грасиэла Гузман. "Наши сенатские группы рассматривают различные законопроекты, которые могут быть вынесены на обсуждение уже во время сессии по преодолению вето через пару недель в октябре или в начале следующего года. Так что да, мы работаем над несколькими предложениями и готовимся вскоре их обнародовать", - заявила сенатор. Законодатель также отметила, что ее офис активно участвует в работе гражданских активистов по реагированию на действия федеральных властей. "Мы помогали с логистикой, инфраструктурой для этого процесса. А затем волонтеры из сообщества сами подключались. Эта работа выполняется в партнерстве с нашими олдерменами, а также с общественными организациями по всему округу. Так что да, это часть работы, которой мы занимаемся прямо сейчас", - сказала она. Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
01:58 03.10.2025 (обновлено: 02:16 03.10.2025)
 
В Иллинойсе готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией

Сенаторы Иллинойса готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией в Чикаго

ЧИКАГО (США), 3 окт - ПРАЙМ. Законодатели американского штата Иллинойс работают над рядом законопроектов по противодействию недавним мерам федеральных властей США по борьбе нелегальной миграцией в Чикаго, заявила РИА Новости член сената Иллинойса Грасиэла Гузман.
"Наши сенатские группы рассматривают различные законопроекты, которые могут быть вынесены на обсуждение уже во время сессии по преодолению вето через пару недель в октябре или в начале следующего года. Так что да, мы работаем над несколькими предложениями и готовимся вскоре их обнародовать", - заявила сенатор.
Законодатель также отметила, что ее офис активно участвует в работе гражданских активистов по реагированию на действия федеральных властей.
"Мы помогали с логистикой, инфраструктурой для этого процесса. А затем волонтеры из сообщества сами подключались. Эта работа выполняется в партнерстве с нашими олдерменами, а также с общественными организациями по всему округу. Так что да, это часть работы, которой мы занимаемся прямо сейчас", - сказала она.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
