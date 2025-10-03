https://1prime.ru/20251003/illinojs-863100716.html

В Иллинойсе готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией

В Иллинойсе готовят проекты против мер властей США по борьбе с миграцией

ЧИКАГО (США), 3 окт - ПРАЙМ. Законодатели американского штата Иллинойс работают над рядом законопроектов по противодействию недавним мерам федеральных властей США по борьбе нелегальной миграцией в Чикаго, заявила РИА Новости член сената Иллинойса Грасиэла Гузман. "Наши сенатские группы рассматривают различные законопроекты, которые могут быть вынесены на обсуждение уже во время сессии по преодолению вето через пару недель в октябре или в начале следующего года. Так что да, мы работаем над несколькими предложениями и готовимся вскоре их обнародовать", - заявила сенатор. Законодатель также отметила, что ее офис активно участвует в работе гражданских активистов по реагированию на действия федеральных властей. "Мы помогали с логистикой, инфраструктурой для этого процесса. А затем волонтеры из сообщества сами подключались. Эта работа выполняется в партнерстве с нашими олдерменами, а также с общественными организациями по всему округу. Так что да, это часть работы, которой мы занимаемся прямо сейчас", - сказала она. Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.

