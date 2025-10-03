https://1prime.ru/20251003/inflyatsiya-863125297.html

Заботкин рассказал, что мешает снижению инфляционных ожиданий

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Экспертные мнения о необходимости быстрее снижать ключевую ставку мешают снижению инфляционных ожиданий россиян, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Мы точно не расцениваем экспертные мнения, которые от случая к случаю отличаются от наших, как какую-то атаку. Вне зависимости от спектра этих мнений совет директоров принимает решение по ДКП, исходя из своего понимания текущей ситуации, того, какой уровень ставки, какая его будущая траектория согласуется с ценовой стабильностью, с поддержанием низкой инфляции. Поэтому я бы сказал, что принятию решения это не мешает. Но чему такие высказывания мешают, это снижению инфляционных ожиданий", - сказал он, выступая на радио РБК, отвечая на вопрос, мешают ли регулятору мнения в обществе о необходимости быстрее снижать ключевую ставку.Заботкин объяснил, как именно экспертные мнения влияют на инфляционные ожидания. "Когда от широкого круга экспертов наши сограждане и предприятия постоянно слышат не просто, что ставку надо быстро снизить, а то, что можно пожить с высокой инфляцией еще и год, и два, и больше. Вот в этот момент действенность наших мер, наших усилий по снижению инфляции, она снижается", - уточнил зампред.Он добавил, что при прочих равных более высокие инфляционные ожидания на самом деле означают, что пространство для снижения ставки сокращается.Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

