ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции

2025-10-03T19:08+0300

2025-10-03T19:08+0300

2025-10-03T19:08+0300

экономика

финансы

банки

алексей заботкин

банк россия

минфин рф

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Наверное, это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным", - сказал Заботкин в эфире радио РБК в ответ на вопрос о том, ориентируется ли ЦБ на вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию в размере 0,6-0,7 процентного пункта. Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году, когда налог был повышен с 18 до 20%. Кроме того, зампред ЦБ отметил, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее на фоне роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС. "Мы исходим из того, что снижение инфляционных ожиданий от тех высоких уровней, от тех диапазонов, которые наблюдались в 2023-2024 годах, будет происходить по мере того, как текущий рост цен стабилизируется на более низком уровне и продолжит снижаться к нашей цели, но этот процесс может происходить медленнее, чем это было бы в случае, если бы таких знаковых изменений цен не было", - сказал Заботкин. Зампред ЦБ пояснил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но общей оценки ситуации с ростом цен. "Текущие темпы роста цен сегодня существенно ниже, чем они были, скажем, в четвертом квартале прошлого года", - отметил он.

