https://1prime.ru/20251003/inflyatsiya-863127845.html
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции - 03.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции
Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта, считает зампред Банка России Алексей... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T19:08+0300
2025-10-03T19:08+0300
2025-10-03T19:08+0300
экономика
финансы
банки
алексей заботкин
банк россия
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Наверное, это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным", - сказал Заботкин в эфире радио РБК в ответ на вопрос о том, ориентируется ли ЦБ на вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию в размере 0,6-0,7 процентного пункта. Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году, когда налог был повышен с 18 до 20%. Кроме того, зампред ЦБ отметил, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее на фоне роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС. "Мы исходим из того, что снижение инфляционных ожиданий от тех высоких уровней, от тех диапазонов, которые наблюдались в 2023-2024 годах, будет происходить по мере того, как текущий рост цен стабилизируется на более низком уровне и продолжит снижаться к нашей цели, но этот процесс может происходить медленнее, чем это было бы в случае, если бы таких знаковых изменений цен не было", - сказал Заботкин. Зампред ЦБ пояснил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но общей оценки ситуации с ростом цен. "Текущие темпы роста цен сегодня существенно ниже, чем они были, скажем, в четвертом квартале прошлого года", - отметил он.
https://1prime.ru/20251003/inflyatsiya-863125297.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, алексей заботкин, банк россия, минфин рф
Экономика, Финансы, Банки, Алексей Заботкин, банк Россия, Минфин РФ
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции
Заботкин: повышение НДС может внести в инфляцию 0,6 -0,7 процентного пункта
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.
Минфин России
предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"Наверное, это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным", - сказал Заботкин
в эфире радио РБК в ответ на вопрос о том, ориентируется ли ЦБ на вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию в размере 0,6-0,7 процентного пункта.
Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году, когда налог был повышен с 18 до 20%.
Кроме того, зампред ЦБ отметил, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее на фоне роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС.
"Мы исходим из того, что снижение инфляционных ожиданий от тех высоких уровней, от тех диапазонов, которые наблюдались в 2023-2024 годах, будет происходить по мере того, как текущий рост цен стабилизируется на более низком уровне и продолжит снижаться к нашей цели, но этот процесс может происходить медленнее, чем это было бы в случае, если бы таких знаковых изменений цен не было", - сказал Заботкин.
Зампред ЦБ пояснил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но общей оценки ситуации с ростом цен. "Текущие темпы роста цен сегодня существенно ниже, чем они были, скажем, в четвертом квартале прошлого года", - отметил он.
Заботкин рассказал, что мешает снижению инфляционных ожиданий