ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции - 03.10.2025
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции
2025-10-03T19:08+0300
2025-10-03T19:08+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. "Наверное, это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным", - сказал Заботкин в эфире радио РБК в ответ на вопрос о том, ориентируется ли ЦБ на вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию в размере 0,6-0,7 процентного пункта. Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году, когда налог был повышен с 18 до 20%. Кроме того, зампред ЦБ отметил, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее на фоне роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС. "Мы исходим из того, что снижение инфляционных ожиданий от тех высоких уровней, от тех диапазонов, которые наблюдались в 2023-2024 годах, будет происходить по мере того, как текущий рост цен стабилизируется на более низком уровне и продолжит снижаться к нашей цели, но этот процесс может происходить медленнее, чем это было бы в случае, если бы таких знаковых изменений цен не было", - сказал Заботкин. Зампред ЦБ пояснил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но общей оценки ситуации с ростом цен. "Текущие темпы роста цен сегодня существенно ниже, чем они были, скажем, в четвертом квартале прошлого года", - отметил он.
19:08 03.10.2025
 
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции

Заботкин: повышение НДС может внести в инфляцию 0,6 -0,7 процентного пункта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.
Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"Наверное, это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным", - сказал Заботкин в эфире радио РБК в ответ на вопрос о том, ориентируется ли ЦБ на вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию в размере 0,6-0,7 процентного пункта.
Так Центробанк оценивал эффект от роста НДС в 2019 году, когда налог был повышен с 18 до 20%.
Кроме того, зампред ЦБ отметил, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее на фоне роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС.
"Мы исходим из того, что снижение инфляционных ожиданий от тех высоких уровней, от тех диапазонов, которые наблюдались в 2023-2024 годах, будет происходить по мере того, как текущий рост цен стабилизируется на более низком уровне и продолжит снижаться к нашей цели, но этот процесс может происходить медленнее, чем это было бы в случае, если бы таких знаковых изменений цен не было", - сказал Заботкин.
Зампред ЦБ пояснил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но общей оценки ситуации с ростом цен. "Текущие темпы роста цен сегодня существенно ниже, чем они были, скажем, в четвертом квартале прошлого года", - отметил он.
Алексей Заботкин
Заботкин рассказал, что мешает снижению инфляционных ожиданий
18:10
 
