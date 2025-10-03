https://1prime.ru/20251003/investitsii-863083594.html

Россиян научили, как вложить в недвижимость скромную сумму

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость подразумевают огромные суммы, однако иногда с их помощью можно сберечь от инфляции даже 50-100 тысяч рублей; более того, это дает стабильный пассивный доход на перспективу, рассказал агентству “Прайм” руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев."Самый простой путь — положить деньги на банковский вклад. Сейчас есть интересные предложения для небольших сумм на короткий срок. Чуть сложнее - вложить их в паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Даже небольшая сумма от 50 до 200 тысяч рублей позволяет войти в объекты коммерческой недвижимости и получать пассивный доход около 10% годовых”, - привел он пример.Если есть более 200 тысяч рублей, стоит рассмотреть субаренду помещений в регионах. Нужно снять помещение у собственника и пересдать его крупным ритейлерам, которые ищут проходное место для своих магазинов, аптек и кафе. Главный риск здесь - ошибиться с подбором помещения.“Надо ориентироваться на отзывы местных жителей и клиентов. И учиться работать с арендаторами. Каждая удачно выбранная точка — это постоянный пассивный доход без вашего дальнейшего участия, и практически без стартовых вложений” - объясняет Еговцев.Если есть 500 тысяч рублей и более, можно использовать оба варианта либо купить небольшую точку в региональном торговом центре, впоследствии сдавая ее уже как собственник. Это требует терпения и внимательного изучения рынка. Доходность в этом случае составит до 15% годовых.“Те, кто мечтают о 30% годовых, должны начинать с небольших вложений. Доходность будет расти по мере того, как человек начнет разбираться в деталях. Сфера коммерческой недвижимости позволяет добиться дохода выше банковских ставок, но для этого нужно время и упорство”, - заключил специалист.

