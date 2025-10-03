В Иране оценили выступление Путина на "Валдае"

https://1prime.ru/20251003/iran-863099863.html

ТЕГЕРАН, 3 окт - ПРАЙМ. Взгляды президента РФ Владимира Путина могут повлиять на развитие событий внутри Евросоюза, в связи с чем Тегеран стремится к укреплению добрососедских связей с Москвой, такое мнение о выступлении Путина на "Валдае" высказал РИА Новости зампредседателя Комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента (меджлиса) Ирана Аббас Мохтадаи. Президент РФ принял участие в пленарной сессии 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Выступление Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" продлилось почти четыре часа. "Взгляды президента России... могут повлиять на развитие событий внутри Европейского союза. В этой связи Иран в рамках соответствующего подхода рассматривает добрососедство с Россией как со страной, которая может помочь в обеспечении интересов соседних государств, и мы стремимся укреплять соседские связи между Ираном и его соседями, особенно с такой крупной страной, как Россия", - сказал Мохтадаи, обратив внимание на часть выступления президента России, где он заявил о беспрецедентной военной мощи страны. По его наблюдениям, ключевые взгляды, которые президент Путин ранее уже высказывал, - "противодействие односторонним подходам, приветствие многополярности мира и признание новых центров силы, способных обеспечить более высокий уровень безопасности в мире". "Последние мировые события привели к тому, что народ России оказывает большую поддержку Путину как президенту, обладающему эффективностью и способностью управлять огромной страной", - подчеркнул Мохтадаи, вспоминая слова Путина про избранного президента на определенный срок. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

