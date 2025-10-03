Самолет, вылетевший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки

https://1prime.ru/20251003/irkutsk-863105288.html

2025-10-03T07:57+0300

ИРКУТСК, 3 окт - ПРАЙМ. Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна авиарейса "Иркутск-Шереметьево" возникли технические неисправности. "Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта г. Иркутск принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

