Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное
ИРКУТСК, 3 окт - ПРАЙМ. Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна авиарейса "Иркутск-Шереметьево" возникли технические неисправности. "Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта г. Иркутск принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
07:57 03.10.2025
 
Самолет, вылетевший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки

ИРКУТСК, 3 окт - ПРАЙМ. Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна авиарейса "Иркутск-Шереметьево" возникли технические неисправности.
"Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта г. Иркутск принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
 
