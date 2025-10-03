https://1prime.ru/20251003/ivlev-863107812.html
Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. "28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов", - сказали в суде. Ивлев - известный ресторатор, шеф-повар, телеведущий и автор книг по кулинарии.
