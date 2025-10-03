Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/ivlev-863107812.html
Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов
Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов - 03.10.2025, ПРАЙМ
Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов
Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T09:51+0300
2025-10-03T09:52+0300
москва
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. "28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов", - сказали в суде. Ивлев - известный ресторатор, шеф-повар, телеведущий и автор книг по кулинарии.
https://1prime.ru/20250825/alimenty-861192770.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, бизнес, общество , россия
МОСКВА, Бизнес, Общество , РОССИЯ
09:51 03.10.2025 (обновлено: 09:52 03.10.2025)
 
Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов

Суд в Москве рассматривает иск экс-жены шеф-повара Ивлева об изменении размера алиментов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде.
"28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов", - сказали в суде.
Ивлев - известный ресторатор, шеф-повар, телеведущий и автор книг по кулинарии.
Девушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка
25 августа, 08:21
 
МОСКВАБизнесОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала