https://1prime.ru/20251003/ivlev-863107812.html

Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов

Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов - 03.10.2025, ПРАЙМ

Суд рассматривает иск экс-жены повара Ивлева об изменении размера алиментов

Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T09:51+0300

2025-10-03T09:51+0300

2025-10-03T09:52+0300

москва

бизнес

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. "28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов", - сказали в суде. Ивлев - известный ресторатор, шеф-повар, телеведущий и автор книг по кулинарии.

https://1prime.ru/20250825/alimenty-861192770.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, бизнес, общество , россия