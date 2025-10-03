https://1prime.ru/20251003/kaluga-863136698.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 03.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

