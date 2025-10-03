Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
бизнес, калуга, росавиация
Происшествия, Бизнес, Калуга, Росавиация
23:59 03.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Заголовок открываемого материала